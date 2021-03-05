موعد بداية شهر رمضان 2021 في جميع الدول العربية ، ولقد ارفقنا لحضراتكم موعد رمضان ، حيث بدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان الذي يتمتع بمزايا خاصة عن باقي الشهور لما فيه من خصائص تؤهله لذلك ، وأيضًا يحرص فيه المسلمين إلى التقرب إلى الله عزوجل ، عبر التسبيح وقراءة القرآن والصلاة وغيره من الطاعات والعبادات .

وفي هذه اللحظات يتقرب مئات المسلمين لمعرفة موعد شهر رمضان 2021 في الدول العربية ، وهي مصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس ولبنان وسوريا والأردن والامارات وقطر والسعودية واليمن ، ومع تتزايد عمليات البحث يومياً عبر محركات البحث حول معرفة موعد الشهر لقد ارفقنا لكم هذه المقالة الرائعة .

وفي شهر رمضان شهر الخير والبركة تكثر فيه زيارة الارحام والصدقات والزكاة والحب والمودة ، وتتنزل رحمات الله عزوجل وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار .

إليك موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكياً :

يتوقع خبراء علم الفلك بحسب الحسابات الفلكية ، أن شهر رمضان المبارك 2021 القادم سوف يصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021.

وبالرغم من التطور الكبير في مجال علم الفلك إلا أن الدول الإسلامية لا تعتمد عليها غير من خلال الرؤية الشرعية ورؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة.

إليك أدعية ليلة القدر في رمضان :

موقع فلسطين اليوم الاخباري وضع لكم ادعية يمكن للمسلم أن يدعي بها في ليلة القدر، وينال ثوب الليلة.

دعاء ليلة القدر الأول :"اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ".

دعاء ليلة القدر الثاني :"اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي."

دعاء ليلة القدر الثالث : "اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم".

دعاء ليلة القدر الرابع :"اللّهم احيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

دعاء ليلة القدر خامسًا :"اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة".

نتمنى ان تنال المقالة بعنوان موعد شهر رمضان 2021 في الدول العربية ، اعجابكم .

موعد أول يوم من شهر رمضان 2021 في الجزائر ( اضغط هنا ) .

موعد شهر رمضان المبارك 2021 في العراق ( اضغط هنا ).

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2021 في الأردن فلكيا ( اضغط هنا )

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2021 في سوريا ( اضغط هنا )

موعد شهر رمضان 2021 في تركيا ( اضغط هنا )

موعد شهر رمضان المبارك 2021 في سلطنة عمان ( اضغط هنا )

موعد شهر رمضان المبارك 2021 في الامارات العربية ( اضغط هنا )

موعد شهر رمضان المبارك 2021 في المملكة العربية السعودية ( اضغط هنا )

موعد شهر رمضان المبارك 2021 في السودان ( اضغط هنا )

موعد شهر رمضان المبارك 2021 في قطر ( اضغط هنا )

موعد شهر رمضان المبارك 2021 في اليمن ( اضغط هنا )