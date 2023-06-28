كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه، وأمس واصل سعر الدولار اليوم في مصر "أول أيام عيد الأضحى المبارك"، استقراره وكشف البنك المركزي المصري عن حجم السيولة في القطاع المصرفي .

كم سعر صرف الدولار في مصر

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، والبنوك في مصر دخلت عطلة طويلة تنتهي الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي ارتفعت بنحو 738 مليار جنيه لتصل إلى 8.140 تريليون جنيها بنهاية مايو/ أيار الماضي ، مقابل 7 تريليونات جنيها في ديسمبر 2022 .

وأشار التقرير إلى ارتفاع المعروض النقدي إلى 1.975 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 959.948 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وذكر التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.015 تريليون جنيه مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما سجلت أشباه النقود 6.165 تريليون جنيه.

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ما هو سعر صرف الدولار في مصر 365

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، وصعد إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك لنحو 1.513 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وقال البنك المركزي، إن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل 397.8 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 309.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 1.116 تريليون جنيه.

وبلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية الخاصة بقطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 23.518 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 263.476 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 110.987 مليار جنيه.

وسجل حجم ودائع قطاع الأعمال العام لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 74.209 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 247.427 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو بقيمة 794.388مليار جنيه

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سعر صرف الدولار في مصر السوق السوداء

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء تجمدت تقريبا عمليات بيع الدولار في مصر بسبب هدوء الاقبال الذي كان ملحوظا مع بداية الاستعداد لموسم الحج.

ما هو سعر صرف الدولار في مصر اليوم

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، وفي البنوك العاملة في السوق المصري سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، وفي بنك الإسكندرية يلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه ، بينما بلغ سعره للبيع عند 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري هذا اليوم

وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان كم سعر صرف الدولار في مصر-كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29/6/2023م: