سعر صرف الدولار في مصر لحظة بلحظة | طالع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الأحد 25-6-2023

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بتعاملات صباح اليوم الأحد 25-6-2023 حيث يبحث الكثير من الأشخاص في مصر وخارجها عن سعر صرف الدولار في مصر، ويزصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذه المقالة سعر صرف الدولار في مصر كما جاءت بالتعاملات الصباحية اليوم الاحد.

وشهد سعر الدولار اليوم في مصر، استقرارا خلال تعاملات الاحد 25-6-2023 ، وسط تقدم في مناقشات صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

سعر الدولار في مصر

استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصري سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية يلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه ، بينما بلغ سعره للبيع عند 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع