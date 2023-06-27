سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 28 يونيو2023- سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأربعاء 28 يونيو2023، مع بدء إجازات عيد الأضحى المبارك، فيما تسعى الحكومة المصرية للإسراع في برنامج الطروحات الشهر المقبل.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 28 يونيو2023

وكشفت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي في مصر عن مساعي حكومية للإسراع في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن هناك خطوات إيجابية وتقدم في عمليات طرح الشركات ، مؤكدة أن هناك أخبار جيدة سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك .

أضافت أن السعيد أن هناك عدد من الاتفاقيات الخاصة بالبيع تمت بالفعل وسيتم إعلانها رسمياً بتفصيل العائد منها والتدفق النقدي من بيع تلك الشركات أو الحصص .

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن طرح 32 شركة للبيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية على مدار 4 سنوات، تستهدف من خلالها جمع 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنوياً ، وتم الإعلان عن القطاعات واسماء الشركات بنها بنوك حكومي.

وخلال الفترة الماضية انتهت الحكومة من بيع 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات ، فيما يترقب السوق مزيد من الصفقات خاصة في عدة قطاعات تتمثل في البنوك والبترول والنقل ، خلافا للإعلان عن تفاصيل عمليات بيع على شركتي صافي ووطنية ، كما أعلن البنك المركزي تعيين مستشارا ماليا لعملية بيع المصرف المتحد .

ووقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مؤخراً مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشاراً استراتيجياً بهدف الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فيما وصفه محللون خطوة إيجابية لجذب ثقة المستثمرون الأجانب والدوليين، بما للمؤسسة من تاريخ وثقة لدي المؤسسات الكبري والشركات.

وكشفت وزيرة التخطيط في مصر عن مصير مقار الوزارات الحكومية الموجودة بمنطقة وسط البلد والقاهر ة ، بعد انتهاء نقل جميع الوزارة إلى العاصمة الإدارية، مؤكدة أن هناك جهات وشركات تقدمت رسمياً بطلبات للحصول على بعض هذه المقار.

وقالت إن هناك لجنة حكومية تعمل على حصر جميع المقرات الحكومية القديمة، لدراسة الاستفادة القصوى منها، بهدف الحفاظ على المعالم التاريخية للقاهرة .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وذلك منذ نحو 3 أشهر دون تغيير يذكر،

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصري سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

واستقر سعر الدولار في مصر في شركات الصرافة عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، ومعظم شركات الصرافة دخلت عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك باستثناء عدد قليل منها في المطارات وبعض النقاط وفق آلية عمل القطاع ضمن ضوابط البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وفيما يخص سعر الدولار اليوم في مصر بالسوق السوداء، فقد ألقت إجازة عيد الأضحى بظلالها على السوق السوداء للدولار بمصر، التي هدأت كثير عن مطلع يونيو/ حزيران الجاري، وتراوح متوسط سعر البيع بين 37.5 جنيه للدولار و38 جنيها للدولار، مقابل مستويات لامست الـ40 جنيها مطلع الشهر ذاته.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية يلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه ، بينما بلغ سعره للبيع عند 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.