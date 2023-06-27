سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28/6/2023- سعر الذهب بالجنيه المصري- استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء استعدادا لقفزة متوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك كعادة موسمية بين المصرين للزواج والخطبة، وعادة لا يؤثر سعر الذهب المتقلب أو المرتفع على نمط حياة المصرين خاصة في مناسبات الزواج والخطبة، ويوضع شراء الذهب كشرط لإتمام المناسبة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28/6/2023

وتأتي حالة الاستقرار في سعر الذهب اليوم في مصر لأسباب عديدة أهمها موافقة مجلس الوزراء المصري على إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم، عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة قدرها 6 أشهر.

وشهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من ٣٠٦ كيلو جرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج في الفترة من ١١ مايو/ أيار الماضي إلى ٢٢ يونيو/ حزيران الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم حالة استقرار مؤقت بحسب وصف تجار بغرفة القاهرة التجارية، وسجل عيار 24 نحو 2683.25 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع نحو 2630.75 جنيه.

فيما سجل عيار 18 نحو 1937.75 جنيه للشراء، وسجل عيار 18 للبيع حوالي 1890.25 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 18080 جنيها، نزولا من مستويات قياسية شهدها أسعار الذهب في مصر على في أبريل/بيسان الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

أمام أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر "الأكثر مبيعا واقبالا" فسجل 2260 جنيها للشراء مقابل 2220 جنيه للبيع.

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 50 إلى 110 جنيهات حسب نوع القطعة الذهبية.

هل سينخفض سعر الذهب في الأيام القادمة؟

أسعار الذهب في مصر قد تواصل بعض من الانخفاض خلال يوليو / تموز وأيام لتتجه بعد ذلك إلى موجة صعود طبيعية بحسب تقديرات مراكز بحثية.

حيث سيكون التذبذب هو الغالب على أداء المعدن النفيس خلال الفترة الحالية خاصة مع تزايد المضاربات خلال فترة إجازة العيد الأضحى.

وتقول جولد بيليون إن أسعار الذهب في مصر تحاول كسر الـ 2250 جنيها للجرام عيار 21 وفي حالة اختراقه نستهدف المستوى 2300 جنيه للجرام، بينما إذا فشل الذهب في اختراق المستوى 2250 جنيها للجرام فقد تنحصر الأسعار بين مستوى 2200 و 2250 جنيها لبعض الوقت.

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضا خطابا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1925.80 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1935.60 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقد توفر البيانات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.

وسيتحدث باول أمام لجنة السياسة النقدية غدا الأربعاء الساعة 1330 بتوقيت جرينتش قبيل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن البنوك.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 77 بالمئة ارتفاع أسعار الفائدة في يوليو تموز، وانخفاضها اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا لكنه يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين بنحو واحد بالمئة أيضا إلى 933 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1319.02 دولار للأوقية.