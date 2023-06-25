أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، 26-6-2023، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر وهي من الموضوعات الهامة التي يكثر البحث عنها وخاصة من شريحة واسعة من الناس من المستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر كافة التحديثات والتغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب في مصر، تبعاً للتغييرات في الأسواق العالمية والأوضاع والتغييرات والأزمات الدولية في العالم.

وشهد سعر الذهب في مصر، اليوم الإثنين 26-6-2023، ارتفاع مفاجئ في سوق الصاغة، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليسجل 1924 جنيهًا، على الرغم من الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

وجاء متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، 26-6-2023، في سوق الصاغة، كما يلي:.

سعر الذهب عيار 24

2665 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

2245 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

1924 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

17960 جنيهًا.