فلسطين اليوم

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023، وتستحوذ في هذه الأوقات أسعار الذهب على اهتمام الملايين من الناس والمتابعين حول العالم، فهي تعتبر من الموضوعات الاقتصادية الهامة التي يكثر البحث عنها من التجار والمقبلين على الزواج.

حرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بكافة التحديثات والتطورات التي تطرأ على أسعار الذهب في الجزائر؛ كي يبحث عنها شريحة كبيرة من الناس عبر محركات البحث العالمية بكل سهولة ويسر.

ولذلك قررنا كتابة مقال بعنوان: أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023، آملين ان ينال هذا المقال على ثقة المتابعين.

وشهد سعر الذهب في الجزائر، اليوم الإثني 21 أغسطس 2023 حالة من الاستقرار في الأسواق.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين

أسعار كافة العيارات

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 يصل إلى 8.247 دينار.

سعر الذهب عيار 22

عيار 22 اليوم في الجزائر سجل نحو 7.559 دينار.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بلغ نحو 7.216 دينار.

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 يصل إلى 6، 185 دينار.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 يصل إلى 4، 811 دينار.

سعر الذهب عيار 12

عيار 12 اليوم في الجزائر سجل نحو 4، 123 دينار

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر تصل إلى 256، 467 دينار.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر بلغ نحو 57، 727 دينار.

سعر كيلو الذهب

حقق سعر كيلو الذهب اليوم في دولة الجزائر نحو 8، 246، 531 دينار.

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