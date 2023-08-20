فلسطين اليوم

أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 تزداد عمليات البحث عن اسعار الذهب في الاردن بشكل يومي، وتحظى أسعار الذهب باهتمام كبير لدى الاردنيين، سواء التجار او الأشخاص الذين يرغبون في اقتناء الذهب، ولذلك يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب مقابل الدينار الاردني، في التعاملات اليومية، وفي هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني بتعاملات صباح اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023.

أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023

نظراً للاهتمام الكبير بأسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، نواصل متابعتنا لاحدث الأسعار على الذهب في الأردن ما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تداولات الاثنين 21 أغسطس/آب 2023، بالتزامن مع عطلة الأسواق الدولية لتداول المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.09 دينار أردني حسبما ذكرت منصة غولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية في البلاد العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.32 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم حوالي 25.13 دينار أردني.





أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 37.7 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.34 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 43.09 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 301.62 دينار أردني.

سعر الذهب العالمي

عالمياً ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 5 أشهر لدى إغلاق تعاملات الأسبوع مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لم ينته بعد من رفع الفائدة.