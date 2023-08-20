فلسطين اليوم

أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023، ويحرص الكثير من المتابعين في هذه الأوقات على التعرف على أسعار الذهب في العراق لكونها من الموضوعات الهامة لشريحة كبيرة من التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين الكرام بكافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب للتعرف على الأسعار أولاً بأول؛ ولذلك قررنا كتابة هذا المقال بعنوان: أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023.

وشهدت أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 21-8-2023، استقرارا على أسعار بيعها بالأسواق.

أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين

كافة العيارات

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 79,556 دينار.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 69,613 دينار.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في العراق 59,668 دينار.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق 2,474,199 دينار.

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب في العراق 79,556,228 دينار.





