فلسطين اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 تزداد عمليات البحث عن اسعر الذهب في مصر بشكل يومي، حيث ان أسعار الذهب في مصر تحظى باهتمام بالغ من قبل الكثير من الأشخاص، سواء التجار او الأشخاص الذين يرغبون في اقتناء الذهب، ولذلك يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، في التعاملات اليومية، لكي تكونوا على اطلاع دائم على أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023

ويبحث الكثير من المصريين عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، حيث شهدت أسعار الذهب هبوطاً بحوالي 11 جنيها في الغرام الواحد.

على الرغم من الإجازة الرسمية بأسواق العالم لرصد أسعار المعدن الأصفر، وهو ما يشير إلى أن هناك عوامل أخرى تتحكم في سعر الذهب بخلاف حركته عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من غرام إلى آخر.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 75 إلى 140 جنيها حسب نوع القطعة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2549 جنيها للبيع و2571 جنيها للشراء، مقابل 2560 جنيها للبيع و2583 جنيها للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1911 جنيها للبيع و1921 جنيها للشراء، مقابل 1920 جنيها للبيع و1937 جنيها للشراء أمس.





كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17840 جنيها للبيع 18000 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2230 جنيها للبيع و2250 جنيها للشراء، مقابل 2240 جنيها للبيع و2260 جنيها للشراء أمس.

سعر الذهب العالمي

عالمياًن ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 5 أشهر لدى إغلاق تعاملات الأسبوع مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لم ينته بعد من رفع الفائدة.