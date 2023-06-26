دعاء الرسول يوم عرفة- أفضل ادعية عرفة2023م، ساعات قليلة ويعيش كافة المسلمين يوم عرفة خير أيام الدنيا واحبها عند الله عزوجل، والتي يسعى فيها المسلمين لكثرة العبادة والطاعة واستغلال كافة ساعاته في طاعة الله عزوجل من صيام وصلاة وعبادة وقيام وصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد المسلم من الله عزوجل في هذا اليوم المبارك، لهذا وفي بداية مقالنا الذي سنخصصه لكم متابعين الكرام في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم ونسأل الله أن يتقبل دعائكم ويحقق لكم ما تريدونه في هذه الدنيا وما ينفعكم، فسنخصص هذه المقالة للحديث عن دعاء يوم عرفة وأفضل أدعية يوم عرفة لتسهيل الوقت والجهد عليكم متابعين الكرام في عمليات البحث عن دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان.

دعاء يوم عرفة

وفي بداية مقالنا دعاء الرسول يوم عرفة- أفضل ادعية عرفة2023م، الذي سنخصصه كما أوضحنا لكم عن ادعية يوم عرفة ودعاء عرفة ودعاء يوم عرفة مستحاب، سنوضح لكم فضل يوم عرفة، من فضل يوم عرفة أنه يوم إتمام النعمة، حيث أتم الله عز وجل الدين في هذا اليوم ليتم بذلك نعمته على المسلمين، إذ قال الرسول في خطبة الوداع يوم الجمعة الموافق يوم عرفة:" الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ علَيْكُم نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا".

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ادعية يوم عرفة

والدعاء هو عبادة تقوم على سؤال العبد ربَّه والطلب منه وهي عبادة من أفضل العبادات التي يحبها الله خالصةً له ولا يجوز أن يصرفها العبد إلى غيره، لهذا يحاول المسلم في هذا اليوم قول الدعاء بكافة أشكاله وعباراته ليتقرب إلى الله عزوجل ليحقق له مراده من الدعاء سواء دعاء للعائلة أو دعاء لحاجة ما وغيرها من الأدعية التي يريد بها العبد قرب الله عزوجل وتحقيق حاجته.





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دعاء عرفة

دعاء الرسول يوم عرفة- أفضل ادعية عرفة2023م، وحول دعاء يوم عرفة، ففي هذا اليوم لا يوجد دعاء مخصص، فالمسلم يدعو الله في هذا اليوم المبارك بكل ما يريد تحقيقه، فالبعض يخصص طوال ساعات نهار يوم عرفة لدعاء للأولاد والعائلة وآخر من أجل تحقيق حاجة وكذلك الشفاء من الأمراض وغيرها من الأدعية التي يريد العبد من الله تحقيقها له في حياته الدنيوية.

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء الرسول يوم عرفة- أفضل ادعية عرفة2023م، وكون الدعاء كما أوضحنا لكم متنوع، سنرفق لكم بعض وأفضل أدعية يوم عرفة وكذلك دعاء يوم عرفة، وادعية عرفة وادعية يوم عرفة، وهي على النحو التالي :

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي كما جاء في دعاء يوم عرفات عن النبي صلي الله عليه وسلم «اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك، وهب لنا ما لا ينقصك اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجله، وأوله وآخره، علانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي اللهُمَّ أعطني إيمانًا صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهُمَّ إِني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهُمَّ أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي، وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. -اللهُمَّ وما ضَعُفَ عنهُ رأْيِي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيَّتي وأمنيتي من خيرٍ وعدتهُ أحداً من عبادِك، أو خيرٍ أنت معطيهِ أحداً من خلقِك، فإني راغبُُ إليك فيه وأسألكهُ يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ما مسح على مريض إلا وشفي ولا ضعيف إلا وقوي ولا مكسور إلا وجبر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

وفي نهاية مقالنا دعاء الرسول يوم عرفة- أفضل ادعية عرفة2023م، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير عن دعاء يوم عرفة 2023م للشيخ عمر عبد الكافي.