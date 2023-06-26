دعاء مستجاب لأمي في يوم عرفة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بعض الأدعية التي يمكنك عزيزي القارئ أن تدعو بها إلى أمك، في يوم عرفة، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، وأيضًا قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادًا من النار من يوم عرفة". وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوم عرفة هو يوم الغفران والرحمة، وهو يوم يتجلى فيه فضل الله ورحمته على عباده.
دعاء مستجاب لأمي في يوم عرفة
- اللهم إني أدعوك في يوم عرفة، وأنا بين جبال الرحمة وأعترافات الذنوب، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقدرتك التي أحاطت بكل شيء، أن تحفظ أمي وترحمها، وتجعلها من أهل الجنة.
- اللهم اجعل لأمي الصحة والعافية، واكفها عن كل مكروه وشر، واجعلها دائمًا في ظل حمايتك ورعايتك. ارزقها السعادة والراحة في الدنيا والآخرة، واجعلها من أهل الفلاح والنجاح في كل أمورها.
- اللهم اغفر لأمي ولجميع أمهات المسلمين، وارحمهن كما ربياني صغيرًا. واجعلهن قدوة حسنة في العبادة والأخلاق، واجعلهن شفعاء لنا يوم القيامة.
- اللهم ألهمني بر وإحسانًا لأمي، واجعلني مطيعًا لها ومحسنًا في كل تعاملي معها. واجعلني قرة عينها وسعادتها في الدنيا، وأنا قرة عينها وسعادتها في الآخرة.
- اللهم ارزقني العمر المديد مع أمي، واجعلنا معًا في طاعتك ورضاك. اللهم اجعل أمي من الصالحات العابدات، وأسكنها الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
- اللهم ارحم أمي واغفر لها، وتجاوز عن سيئاتها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأعظم لها فيه النور والراحة. اللهم ثبتها عند السؤال وأجبها في الحساب.
- اللهم إني أسألك بحق يوم عرفة وببركة هذا الدعاء أن تحقق لأمي كل خير وتحفظها من كل شر. اللهم ارزقها العمر المديد في طاعتك، واجعلها من أهل الجنة وألحقها بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنك على كل شيء قدير وأنت الكريم العظيم.