دعاء الشفاء من المرض في يوم عرفة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أدعية خاصة يمكنك عزيزي القارئ أن تدعو بها الله عز وجل للشفاء من الأمراض، حيث تعتبر ساعات يوم عرفة من أفضل الأوقات للدعاء، حيث يتوجه المسلمون بأمنياتهم وتضرعاتهم إلى الله تعالى، مستندًا إلى رحمته وكرمه. يُعتقد أن الدعاء في هذا اليوم يُستجاب بشكل خاص، وأن الله يمنح المغفرة والرحمة والبركة والنجاة للمسلمين الذين يتوجهون إليه بقلوب خاشعة وراجية.

إليكم بعض الأدعية للشفاء من المرض في يوم عرفة

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني.

اللهم إني أسألك الشفاء العاجل والكامل من كل مرض وألم، فإنك قادر على كل شيء.

اللهم يوم عرفة يومٌ ترفع فيه الأقلام وينزل فيه القضاء، فاكتب لي فيه الشفاء والصحة، وانقلني من حالة المرض والضعف إلى حالة القوة والسلامة.

اللهم إني أستودعك أمري كله، فأنت الشافي القادر على إزالة كل داء، فاشفِ قلبي وجسدي وروحي، واجعلني برحمتك من الأشفياء العافين.

اللهم إليك ألجأ وبك أشكو، فأنت أعلم بحالي وما يصيبني، فارحمني برحمتك وألبسني لباس الصحة والعافية.

اللهم أنت الشافي القادر، فأشفِ مرضانا ومرضى المسلمين جميعًا، واكتب لهم الشفاء العاجل والكامل.

اللهم اجعلنا ممن يذكرونك كثيرًا ويستغفرونك ويعتصمون بك في جميع الأوقات، وارزقنا صحةً دائمةً وعافيةً تامة

ونصل بكم إلى نهاية مقالنا حول دعاء الشفاء من المرض في يوم عرفة، حيث يعد الدعاء في يوم عرفة فرصة للتوبة والاستغفار من الذنوب والخطايا، وللتضرع إلى الله بالحاجات والأمنيات والطلبات، ويمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وأن يستعين بالله في إزالة المشاكل والمصاعب، وأن يسأل الله الهداية والرحمة والنجاة.