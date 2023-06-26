دعاء للأبناء في يوم عرفة مكتوب 2023- دعاء مستجاب لأولادي مكتوب في يوم عرفة 1444- الأولاد والأبناء هم أكثر الأشخاص أهمية في حياة الأم والأب والعائلة، لذا تحرص الأم على البحث عن دعاء للأبناء في يوم عرفة مكتوب 2023- دعاء مستجاب لأولادي مكتوب في يوم عرفة 1444، فالأبناء هم زينة الحياة الدّنيا؛ لذلك يحرص الآباء على التربية الجيّدة لأبنائهم، ومن ثمّ الدعاء لهم بالهداية والصلاح، فمن المعلوم أن الدعاء له أهمية عظيمة بالغة في حياة الفرد والمجتمع، وهو من العبادات التي يحبها الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك على الآباء أن يأخذوا بالأسباب في تربية أبنائهم، والدعاء لهم عقب كل صلاة.

دعاء للأبناء في يوم عرفة مكتوب 2023-1444

اللهم بارك في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم

من بركات السموات والأرض إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.

اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر، والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

اللهم اغفر ذنوبهم الله طهر قلوبهم اللهم حصن فروجهم.

اللهم حسن أخلاقهم واملأ قلوبهم نورا وحكمة ،وأهلهم لقبول كل نعمة وأصلحهم وأصلح بهم الأمة اللهم، اجعلهم من حرس الدين ومن الذاكرين والمذكورين وألطف بهم يا كريم.

اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك واجعلهم من أوجه من توجه إليك، وأحبك ورغب إليك اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك للمساجد ، وأئمة للمساجد ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونورا لأبصارهم، اللهم افتح عليهم فتوح العارفين اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع

وزين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم.

اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة، وكذلك اللهم ارزقهم القناعة والرضا اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك، وأجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم آمين يا ربّ العالمين.





دعاء للأبناء في يوم عرفة مكتوب كامل 2023-1444

اللهم إنّا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذريّاتنا ونيّاتنا، وألّف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرّج همومنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وأعزّ ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدَّ في آجالنا على صحّة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة، اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات.

دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب 2023-1444

اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ.

الدعاء المستجاب يوم عرفة 2023-1444

“اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي، اللهمَّ بعِلْمِكَ الغيبَ وقُدْرَتِكَ عَلَى الخلَقِ، أحْيِني ما علِمْتَ الحياةَ خيرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا عَلِمْتَ الوفَاةَ خيرًا لي، اللهمَّ إِنَّي أسألُكَ خشْيَتَكَ في الغيبِ والشهادَةِ، وأسأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغِنَى، وأسألُكَ نعيمًا لَا ينفَدُ، وأسالُكَ قرَّةَ عينٍ لا تنقَطِعُ، وأسألُكَ الرِّضَى بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ برْدَ العيشِ بعدَ الموْتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النظرِ إلى وجهِكَ، والشوْقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضراءَ مُضِرَّةٍ، ولا فتنةٍ مُضِلَّةٍ، اللهم زيِّنَّا بزينَةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدينَ”.

أدعية جامعة في يوم عرفة مكتوبة 1444

وفيما يأتي بيان أدعية جامعة في يوم عرفة مكتوبة:

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللّهم سهّل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرّنا ويرضيك

اللّهم إنّي أسألك إيماناً دائماً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيّماً، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مُبدئ يا معيد، يا فعّالاً لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مُغيث أغثني.

‏اللهمّ إنّا نسألك زيادةً في الدِّين، وبركةً في العمر، وصحّةً في الجسد، وسَعةً في الرِّزق، وتوبةً قبل الموت، وشهادةً عند الموت، ومغفرةً بعد الموت، وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب، ونصيباً من الجنّة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

فضل الدعاء للأبناء بالهداية والصلاح 1444-2023

ورد في السنة النبوية الشريفة فضل الدعاء للأبناء حيث رُوِي عن عبدالله بن عمر أنَّهُ: سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ في أهْلِهِ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وهي مَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِهَا، والخَادِمُ في مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، قالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَحْسِبُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: والرَّجُلُ في مَالِ أبِيهِ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ).

أفضل الدعاء في يوم عرفة للأبناء 1444-2023

اللهم ارزقهم رزقاً لم يتوقعوه، وخيراً لم يفكروا به، ربِّ وفقهم وسخر لهم كل ما يريدون، وبشرهم وأرح بالهم وقلبهم وأسعدهم واعفُ عنهم، وارض عنهم وهب لهم ما يتمنون وما يريدون.

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، يا الله ارزقهم رزقاً كالأمطار حين تصب، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، وارزقهم عمراً مديداً، واجعل لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، اللهم يا عزيز يا جبار.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت.

اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لأبنائي وترحمهم.

اللهم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم يا غفور يا كريم إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تطيل عمر أبنائي على طاعتك وترحم والديهم وأن تحفظ أحبتهم.

اللهم بارك لهم في مالهم وعملهم وتسعد قلبهم وأن تفرج كربهم وتيسر أمرهم، وأن تغفر ذنبهم وتطهر أنفسهم وأن تبارك سائر أيامهم، وتوفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم آمين.

أفضل دعاء لأولادي وبناتي مستجاب 2023-1444

اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجَه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك، اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.

دعاء للأبناء بالهداية والصلاح 2023

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظاً في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم، وهب لهم من لدنك رحمةً، وهيء لهم من أمرهم رشداً، اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين.

دعاء الاستوداع للأبناء مكتوب 1444

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا من إذا قال لشيء كن فيكون، أصلح شأن أبنائي، واخزِ شيطانهم، وقوّ إيمانهم، أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وسخرهم لي بالمحبة والطاعة، واجعلهم قرة عين لي، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، وانفع بهم الإسلام والمسلمين، وافتح لهم فتوح العارفين، وغض أبصارهم، واحفظ فروجهم، وعلّق بالمساجد قلوبهم، واصرف عنهم كل سوء، وارزقهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلني وأهل بيتي من أهل القرآن الكريم حتى نكون من أهلك وخاصتك، أنت ولي ذلك والقادر عليه.

دعاء للأولاد بالحفظ مكتوب 2023

اللهم ألهمهم رشدهم واجعلهم أبراراً أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، اللهم اشدد بهم عضدي وزين بهم محضري، وأحيِ بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عوناً لي.

دعاء للأبناء بالهداية مستجاب 1444

اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار.

دعاء لبناتي مستجاب ومكتوب 1444

اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته، اللهم اهدهم لما تحبه يا غفار، اللهم افتح لهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك عمّن سواك، ولا تولّهم ولياً سواك، اللهم جنبهم رفقاء السوء، اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم آت نفوسهم تقواها وزكّها أنت خير من زكاها.