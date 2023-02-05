تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، يخوض ريال مدريد الإسباني مباراته الأولى في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 ضد الأهلي المصري، إذ يترقب الجميع بدء مباراة القرن بين ريال مدريد والأهلي المصري في كأس العالم للأندية، باعتبار أنهما أكثر فريقان فازا بالألقاب القارية على مر التاريخ، إذ يمتلك ريال مدريد في جعبته 28 لقبا قارياً في حين حصد الأهلي المصري 25 لقباً قارياً، وهو ما يدفع جمهور كرة القدم بترقب بدء انطلاق الموقعة الكروية يوم الأربعاء المقبل الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والسعودية، الموافق 5 فبراير 2023 على الملاعب المغربية.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية، أعلن ريال مدريد الإسباني عن إصابة مهاجم وقائد الفريق كريم بنزيما ستؤدي إلى غيابه عن مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وبعد غياب كريم بنزيما، بدأ التساؤل من جمهور النادي الملكي عن تشكيلة الريال المتوقعة مام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث من المتوقع أن يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة ضد الأهلي بهذه التشكيلة، في حراسة المرمى تيبو كورتوا، أما في خط الدفاع كارفخال روديغر، وناتشو أو آلابا، وكامافينغا، بينما سيعتمد في خط الوسط على الثلاثي توني كروس، وفالفيردي وتشواميني أو سيبايوس، بينما سيعمد في قيادة خط الهجوم على الثلاثي فينيسيوس جونيور واسينسيو ورودريغو.

🏆 سنواجه نادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية!

🆚 @AlAhly

🗓️ 8 فبراير

⏰ 20:00 بتوقيت إسبانيا والمغرب — ريال مدريد (@realmadridarab) February 4, 2023

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التشكيل المتوقع للأهلي ضد ريال مدريد

التشكيل المتوقع للأهلي ضد ريال مدريد، من المتوقع أن يخوض المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة ضد فريق ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بذات التشكيلة التي خاض فيها مباراة سياتل الأمريكي التي انتهت بفوز المارد الأحمر لذا من المتوقع أن تكون تشكيل الأهلي في مواجهة ريال مدريد كالتالي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، وخط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، خط الهجوم: محمد شريف.

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تاريخ المواجهات بين ريال مدريد والأهلي

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد والأهلي، لم يتقابل نادي ريال مدريد الإسباني ضد الأهلي المصري سوا مرة واحدة عام 2002 سيمت حينها بمباراة القرن، حيث انتصر فيها الأهلي على ريال مدريد بهدف وحيد، وبعد ذلك أعلن نادي الأهلي كنادي القرن عن قارة إفريقيا، ومواجهة الأربعاء المقبل ستكون الثانية في تاريخ الناديين، إذ يسعى كل منهما لإقصاء الآخر والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، والتتويج بها.