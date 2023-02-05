موعد مباراة ريال مدريد ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، أسدل الستار عن لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، إذ سيتقابل في هذه المعركة الشرسة ريال مدريد الإسباني ضد الأهلي المصري، وذلك بعد أن تغلب المارد الأحمر على نظيره سياتل الأمريكي بهدف دون مقابل في المرحلة الثانية من مونديال الأندية 2023، بينما سجل هدف اللقاء الوحيد محمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ 88 من عمر اللقاء، ليسجل موعداً تاريخياً مع ريال مدريد الاسباني بطل أبطال أوروبا 2022، في نصف نهائي مونديال الأندية، إذ سننشر لكم موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعدما أقصى نظيره سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله البديل أفشة قبل انتهاء المباراة بدقيقتين، حي سيلاقي في المربع الذهبي بطل أبطال أوروبا عام 2023، وفي هذه المقالة سيضيف فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذه المقالة، لجماهير كرة القدم، موعد مباراة ريال مدريد ضد الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية 2023.

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متى مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

متى مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، تستقطب مباراة ريال مدريد الاسباني والأهلي المصري، جماهير كرة القدم في العالم أجمع، لما لهما من قاعدة جماهيرية جارفة على المستوى المحلي والأوروبي، فريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 14 مرة يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في العالم، بينما متصدر الدوري المصري يحظى بأنصار بالملايين على مستوى الوطن العربي، لذا من المتوقع أن يشاهد أنصار كرة القدم معركة شرسة بين الفريقين في المباراة القادمة.

جوووووووووووول| محمد مجدي "أفشة" يسجل الهدف الأول pic.twitter.com/wmqRbCiUQk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 4, 2023

موعد ماتش الأهلي ضد ريال مدريد القادم

موعد ماتش الأهلي ضد ريال مدريد القادم، جماهير كرة القدم في العالم تستعد لمشاهد لقاء تاريخي بين كبير إفريقيا وكبير أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ قبل 21 عام تقابل الفريقان في مباراة ودية تفوق فيها الأهلي المصري على الملكي بهدف نظيف، لكن المباراة القادمة ليس كالسابقة، إذ يحرص ريال مدريد على الفوز باللقب العالمي، ويتوج بطلا للعالم، بينما طموح الأهلي ليس أقل منه، إذ تقام مباراة ريال مدريد والأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 يوم الأربعاء القادم 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت فلسطين.