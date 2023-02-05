من هو معلق مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، استهل نادي الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بفوزين متتاليين على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف مقابل صفر، وسياتل الأمريكي على التوالي، حيث سيقابل في دور نصف نهائي ريال مدريد الإسباني الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في مباراة سيكون عنوانها الإثارة والتشويق، لما للفريقين من جماهير صاخبة في العالم أجمع، إضافة إلى أن انتصار الأهلي في مباراتين متتاليتين يدفعه للمضي قدما ومحاولة تحقيق كأس البطولة لأول مرة في تاريخه، بينما يسعى ريال مدريد لإضافة الكأس الخامسة إلى متحف بطولاته الكثيرة.

معلق الأهلي ضد ريال مدريد كأس العالم للأندية

معلق الأهلي ضد ريال مدريد كأس العالم للأندية، نادي الأهلي المصري شارك في آخر بطولتين من كأس العالم للأندية، وأدى أداء جيدا على الرغم من قوة المنافسين فيها، إذ حقق في النسختين الماضيتين الميدالية البرونزية، لكنه لم يحقق الكأس أو وصيفه على مر تاريخه، لذا سيحاول جاهداً التغلب على ريال مدريد والوصول لنهائي كأس العالم للأندية، على الرغم من صعوبة المهمة، وفي هذا الصدد ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اسم معلق ريال مديد والأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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تحديد معلق مباراة ريال مدريد والأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية

تحديد معلق مباراة ريال مدريد والأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية، نادي الأهلي المصر خسر كأس أبطال إفريقيا بعدما هُزم في المباراة النهائية ضد نادي الوداد المغربي الذي حصد اللقب، لكن مشاركة الأهلي في البطولة القارية تأتي بسبب تنظيم بطل دوري أبطال إفريقيا لكأس العالم للأندية 2023، وهو يشارك تلقائياً فيها، لهذا شارك الأهلي بصفته وصيفاً لبطل قارة إفريقيا، وفي تفاصيل أخرى فإن معلق المباراة يعد من أهم ركائز المباراة بالنسبة للمشجعين وأنصار الكرة، لذا ينتظرون تحديد اسم معلق مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022-2023.

معلق مباراة الريال والأهلي

معلق مباراة الريال والأهلي، ومن المقرر أن يعلق على مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي، وهو ذاته الذي علق على مباراة الأهلي المصري ضد سياتل الأمريكي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث يمثل الآن الأهلي قارة إفريقيا بعدما أٌقصي الوداد المغربي على يد الهلال السعودي، لذا كل الجماهير الإفريقية ستشجع الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.