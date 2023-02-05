القناة الناقلة لمباراة الاهلي ضد ريال مدريد مجانا في كأس العالم للاندية، بعد مباراة مثيرة ومشوقة وقتالية وتنافسية، كان عنوانها "أكون أو لا أكون" بالنسبة للفريقين، تأهل النادي الأهلي المصري على حساب نظيره الشرس سياتل الأمريكي بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخير من عمر المباراة، لينتهي المطاف بصعود الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2022-2023، لمقابلة نظيره ريال مدريد الإسباني الي ينوب عن قارة أوروبا بصفته بطلها لعام 2022، بعدما تغلب على ليفربول في نهائي باريس بهدف نظيف جاء بتوقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور.

تردد قناة ssc الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد كأس العالم للاندية

تردد قناة ssc الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد كأس العالم للاندية، هناك عدة قنوات تُذيع عبر شاشاتها مباريات كأس العالم للأندية نسخة 2022-2023، المقالة على الأراضي المغربية، إذ هناك العديد من القنوات تكفلت بنقل مباريات بطولة مونديال الأندية في المغرب، منها قناة تي ان تي الرياضية المغربية، إضافة إلى قناة ssc الرياضية السعودية، لذا ستضيف لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تردد قناة ssc الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد كأس العالم للاندية، إضافة إلى تردد قناة tnt المغربية الرياضية لتسهيل مهمة مشاهدة مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023.

🏆 سنواجه نادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية!

🆚 @AlAhly

🗓️ 8 فبراير

⏰ 20:00 بتوقيت إسبانيا والمغرب — ريال مدريد (@realmadridarab) February 4, 2023

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ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد والأهلي

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد والأهلي، ريال مدريد يعد نادي القرن في قارة أوروبا، بينما يحمل الأهلي ذات الاسم نيابة عن قارة إفريقيا، وهو ما يعني أن هذان الفريقان هما الأكثر تتويجا بالألقاب القارية، حيث توج ريال مدريد بـ 28 لقباُ قاريا بينهما 14 لقباً لدوري أبطال أوروبا، بينما في سجلات الأهلي 25 لقباً في امركز الثاني، ولحجم الناديين وأهميتهما، بات جميع عشاق كرة القدم يترقب معركة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بين الأهلي وريال مدريد على ملعب مولاي عبدالله في المغرب، وعن تاريخ المواجهات بين الناديين، فقد تقابلا مرة واحدة عام 2022 فاز الأهلي بهدف نظيف ليتوج وقتها بنادي القرن في قارة إفريقيا.

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من هي القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد والأهلي الأربعاء

من هي القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد والأهلي الأربعاء، قنوات ssc السعودية وtnt المغربية، تكلفتا بنقل مباريات كأس العالم للأندية 2023، لذا في هذه القرة سنرفق تردد القناتين الناقلتين للمباريات، إذ إن تردد قناة SSC الجديد 2023 على نايل سات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 يوم الأربعاء المقابل 8 فبراير 2023،

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

بينما تردد قناة tnt الرياضية المغربية على القمر الصناعي نايل سات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

التردد: 11157.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.