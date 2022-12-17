سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية-سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر، بعيداً عن مباراة نهائي كأس العالم قطر فيفا2022، فاجاة الاعلامي عبد العزيز النصر، كافة جمهور ومحبي كرة القدم العالمية وخاصة العربية المذيع المعروف في قنوات بي ان سبورت والذي أعلن استقالته من شبكة قنوات بي ان سبورت الاخبارية القطرية، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث التي تجرى وجرت عبر محركات بحث قوقل وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب استقالة الاعلامي عبد العزيز النصر من شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية قبل ساعات قليلة من مباراة نهائي كأس العالم قطر فيفا2022، والتي تجمع الارجنتين بقيادة ميسي وفرنسا بقيادة مبابي وجيرو.

سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية

وفي مقالنا سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية-سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر، وسبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية، جاءت قبل يوم من المباراة النهائية لكأس العالم قطر فيفا2022، بين الارجنتين وفرنسا والتي تقام عند الساعة الخامسة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والإعلامي عبد العزيز حمد النصر ولد في سبتمبر عام 1986، في دولة قطر، و درس البكالوريوس في تخصص الإعلام، حيث حصل عليها من جامعة قطر.

سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت

وضمن مقالنا سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية-سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر، وعبد العزيز النصر متزوج من امرأة قطرية، ويعيش مع أبنائه الأربعة، وفي عام 2016، فلقد حصل عبد العزيز النصر على جائزة بعنوان جائزة النجمة الذهبية الخليجية، حيث تم تصنيفه على أنَّه أفضل مقدم رياضي في دولة قطر، حيث كان ذلك من خلال تمثيله للاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، حيث كان في سلطنة عُمان، وأكد الإعلامي عبد العزيز النصر المذيع بقنوات بي إن سبورت حينها، أن حصوله على جائزة النجمة الذهبية الخليجية كأفضل مقدم رياضي، يأتي تتويجا لمسيرة إعلامية ناجحة مع قناة بي إن سبورت انطلقت منذ أربع سنوات قدم خلالها العديد من البرامج الرياضية الناجحة والتي لاقت قبولا جماهيرية كبيرا سواء تلك المتعلقة بالاستديوهات التحليلية الناجحة.

بسم الله الرحمن الرحيم



متابعيني الأعزاء،،



يؤسفني أن أطلعكم على خبر استقالتي من مجموعة بي إن الإعلامية، وذلك بعد مسيرة امتدت لما يقارب ١٠ سنوات !



ربما التوقيت غير مناسب للحديث عن أي تفاصيل الآن سنتركها للاحقاً



شكراً لبي إن ولكل من فيها على كل شئ💜



والله ولي التوفيق،، — عبدالعزيز النصر (@aazizalnasr) December 17, 2022

سبب استقالة الاعلامي القطري عبد العزيز النصر

وأيضا في مقالنا سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية-سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر، وبدأ الإعلامي عبد العزيز النصر مشواره الإعلامي في عام 2007، حيث عمل في البداية في مجال المونتاج التلفزيوني، كما عمل في مركز الإنتاج الإعلامي، حيث كان يتبع لوزارة الداخلية، كما عمل فيها كموظف في قسم المونتاج، وبعدها قام بتطوير نفسه، حيث حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال المونتاج، حيث قام بإنتاج برنامج بعنوان الفاينل كات، ومن ثمَّ انتقل للعمل في مجال المجلات، حيث عمل مع مجلة الشرطة، حيث قام بتقديم كافة الأعمال الفنية فيها.

سبب استقالة الاعلامي عبد العزيز النصر

وضمن مقالنا سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية-سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر، ويعتبر الاعلامي الشاب عبدالعزيز النصر احد الوجوه المميزة والتي تطل علينا عبر شاشة بي ان سبورت وقد بدء مشواره الاعلامي في ٢٠٠٥ بقسم الإعلام في وزارة الداخلية ومن ثم في قناة قطر وقناة الجزيرة الرياضية وحالياً في قناة بي ان سبورتس، وبعد ذلك قام بتقديم مباريات كأس العالم للشباب، حيث كانت في منطقة نيوزيلندا، كأس العالم، وفي عام 2018، وذلك في روسيا، وبعدها قام بتقديم العديد من البرامج فيها منها: برنامج الدوري الأوروبي، برنامج الدوري الإيطالي، برنامج أبطال أوروبا.

سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر

في مقالنا سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية-سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم سبب استقالة مذيع قنوان بي ان سبورت عبد العزيز النصر

سبب استقالة عبد العزيز النصر من بي ان سبورت

وفي مقالنا سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية-سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر، وسبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت، لم تتضح بعد، فحسب منشور وضعه عبر صفحته في موقع تويتر قال فيه:" بسم الله الرحمن الرحيم متابعيني الأعزاء،، يؤسفني أن أطلعكم على خبر استقالتي من مجموعة بي إن الإعلامية، وذلك بعد مسيرة امتدت لما يقارب ١٠ سنوات ! ربما التوقيت غير مناسب للحديث عن أي تفاصيل الآن سنتركها للاحقاً شكراً لبي إن ولكل من فيها على كل شئ والله ولي التوفيق،،".

سبب استقالة الاعلامي عبد العزيز النصر من بي ان سبورت

وسبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية-سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر، ووفقا ً لعديد وسائل الاعلام العربية والقطرية أن سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت، يرجع لخلاف بينه وبين ادارة الشبكة على تقديم وادارة استديو المباراة النهائية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي ستقام غداً الأحد عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القدس الشريف والقاهرة والسادسة بتوقيت مكرمة المكرمة والدوحة، لهذا وفي نهاية مقالنا سبب استقالة عبد العزيز النصر من قنوات بي ان سبورت القطرية-سبب استقالة مذيع قنوات بي ان سبورت عبد العزيز النصر، نأمل أن نكون في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قد وضعنا لكم أبرز التفاصيل المتعلقة في سبب استقالة عبد العزيز النصر من شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية مساء اليوم السبت 17/12/2022م