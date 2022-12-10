معلومات جديدة: الكشف عن سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته- سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته، أبو جوليا، لا حديث لغيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المواقع الإخبارية، أبو جوليا والمعروف بوصفات الطبخ والأكل المتعددة والمتنوعة، حاز على اعجاب ومتابعة الملايين من العرب، حتى أصبح أحد المأثرين العرب المشهورين في العالم الافتراضي، الأمر الذي جعل منه ترند خلال الساعات الماضية، خاصة بعد نشر بعض الصفحات الإخبارية انباء عن انفصاله عن زوجته، ما فتح الامر لكافة المجبين والمتابعين لمعرفة سبب انفصال أبو جوليا عن زوجته، لهذا وضعنا لكم متابعين الكرام في "وكالة فلسطين اليوم إلإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب انفصال أبو جوليا عن زوجته، ومن هي أم جوليا زوجة أبو جوليا، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة عبر محرك بحث قوقل وغيرها من محركات البحث.

سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته

وأبو جوليا هو شيف فلسطيني من قطاع غزة، يعمل مترجم لغات، ويعمل خارج فلسطين ويسكن العاصمة البريطانية لندن، ومتزوج من أم جوليا منذ قرابة الـ5 سنوات، بعد حفل زفاف نظمه في قطاع غزة، واسمه الكامل : محمد خالد اسبيته، ويبلغ من العمر 32 عامًا، واسم زوجته سماح صالح من سكان حي النصر غرب مدينة غزة، وهي دكتورة متخصصة في جراحة المخ والاعصاب، عملت طبيبة في أكتر من مركز طبي وخيري في قطاع غزة لعدة سنوات، ضمن مقالنا معلومات جديدة: الكشف عن سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته- سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته.





سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته

وأم جوليا أو المعروفة حاليا بأم خالدـ ارتبطت في الشيف أبو جوليا محمد اسبيته في عام 2017، وسافرا معا بعد زيارة أبو جوليا لقطاع غزة من اجل اختيار شريكة حياته، وأبو جوليا تعلم الطبخ من جدته وهو صغير السن، وفي اثناء خروجه من البلاد للطلب العمل والعلم في بريطانيا تعلم الشيف أبو جوليا على يد عدد من صانعيه الطعام في بريطانيا، الأمر الذي زاد من قوته وصلابته في ممارسة فن الطبخ والوصفات الشرقية والعربية وغيرها من الوصفات الغربية المميزة والتي لها اقبال وعشق في الوسط والعالم العربي، في مقالنا معلومات جديدة: الكشف عن سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته- سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته.

كل ما تتوقع إنك بيوم من الأيام ممكن ترضي مرتك تذكر أبو جوليا قضاها تعالي يا مرتي ، و ذوقي يا مرتي ،

بالآخر حطتله منشور لا أحد يستحق 😂 pic.twitter.com/REQlRgozMP — 🇵🇹🇧🇷شُــ‐وْقٌ Nada💙🇯🇴 (@shuug_99) December 9, 2022

من هي زوجة ابو جوليا ويكيبيديا

في مقالنا معلومات جديدة: الكشف عن سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته- سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته، وأم جوليا كنت مرتبطة وفقاً لبعض المواقع الإخبارية، قبل أبو جوليا بدكتورة أخر ولكن، تم فسخ خطوبتها منه اثر اكتشاف إصابة أم جوليا الدكتورة سماح صالح بثقب في القلب، والذي رفض استمرار العلاقة بينهما لهذا السبب، وهو ما أكده أبو جوليا مراراً وتكراراً، حينما خرج في أحد الفيديوهات طالباً الدعم والمساهمة لمستشفي المقاصد في مدينة القدس المحتلة والتي ساهمت بشكل كبير وفق أبو جوليا في علاج أم جوليا وتجاوزها هذا الامر.

https://www.facebook.com/abujuliakitchen/videos/853162432398881 ضروري يفوز المنتخب المغربي 😎 وإلا بأُحرج معاكم 😅 Posted by ‎Abu Julia أبو جوليا‎ on Saturday, December 10, 2022

حقيقة انفصال الشيف الفلسطيني ابو جوليا عن زوجته

وسبب انفصال أبو جوليا عن زوجته، بات سؤال الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انتشار خبر مفاده انفصال أم جوليا عن الشيف أبو جوليا، وهو الذي لم يؤكده أبو جوليا الشيف محمد اسبيته الذي يزور قطر لحضور المونديال وفق أخر الفيديوهات التي نشرها عبر صفحته في الفيس والانستقرام، ولكن ما جعل أمر أبو جوليا ترند هو نشر صفحة تحمل أسم زوجته سماح صالح ، تؤكد فيها انفصالها عن أبو جوليا الذي انجبت منه طفلاً قبل عدة أشهر واسمته "حالد"، ضمن مقالنا معلومات جديدة: الكشف عن سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته- سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته.

حتى ابوجوليا طلع توكسيك، والله العالم مكان صعب pic.twitter.com/x4cS3o2USj — Amaal. (@AMALAHM74) December 9, 2022

سبب انفصال أبو جوليا عن زوجته

ونشرت صفحة الانستقرام التي تدعي فيها أنها لام جوليا قائلة :"لا يطاق، الشعور بتراكم المعاناة الغرامية ينفجر في هذه الصرخة: هذا لا يمكن أن يستمر"، وأضافت: "لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك"، الأمر الذي لم يؤكد من قبل أبو جوليا أو زوجته أم جوليا الدكتورة سماح صالح والتي تعود أصولها لقطاع غزة.





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حقيقة انفصال الشيف الفلسطيني ابو جوليا عن زوجته

في مقالنا معلومات جديدة: الكشف عن سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته- سبب انفصال الشيف ابو جوليا عن زوجته، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم سبب انفصال أم جوليا عن أبو جوليا، من هي الدكتورة سماح صالح، وللوصول لصفحة أبو جوليا من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا