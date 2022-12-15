فيديو.. ما سبب وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة بالسعودية اليوم

ما سبب وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة بالسعودية اليوم الخميس 15/12/2022 ، وبعد أثار الخبر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على موقعي تويتر وفيسبوك فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري من أجل التعرف على التفاصيل التي توصلهم بصورة مباشرة إلى التفاصيل التي أدى أدت إلى وفاة هذا الطفل فيما ألقى مواطنون سعوديون اللوم على الجهات الرسمية في مقدمتها وزارة التربية والتعليم في ظل عدم توفير ممرضين داخل المدارس حتى هذه اللحظة فيما ترجم أخرون على الطالب وهو في الصف الأول الابتدائي سائلين المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته وعن التفاصيل فهو في السطور التالية :

ما سبب وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة

وحول الإجابة عن ما سبب وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة فهي على النحو التالي: إذ أن وزارة التربية والتعليم السعودية اليوم عن وفاة احد الطلاب في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس في حي العوالي بمكة المكرمة اثناء الدوام .

وتم تداول منشورات عبر المنصات الرقمية تفيد بان الطالب الذي توفي في احدى المدارس في حي العوالي كانت بسبب اصابته نوبة قلبية حيث تم نقله إلى المستشفى جثة هامدة .

وفاة طالب مدرسة بالسعودية اليوم

محمد العوالي علق : "الحمد لله على كل حال ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . هذا هو طريقنا جميعاً . أسأل الله أن يرحمه ، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ، وأن يجمعه بوالدَيه في الجنة ، وأن يربط على قلوب أهله وأقاربه ومُحبِّيه إنا لله و إنا إليه راجعون".

عبدالله علق: " الله يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جناته و يربط على قلب والديه و يرزقهم الصبر و الثبات و بيت الحمد في الجنة ؛ عظم الله أجركم و أحسن عزاءكم".



ديمة علقت على وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة : "المفروض الدراسة تكون عن بعد الفصل الثاني امطار وبرد وانفولونزا موسميه منتشرة والطلاب مراهقين ما يلبسون ملابس ولا يأكلون شيء على الصباح المفروض من بعد وفاه الطالب هذا يقرر مدير تعليم كل منطقه الدراسة عن بعد برد وامطار وفيروس منتشر والمراهقين والاطفال مع قلق الاختبارات يهملون انفسهم".

فتحي علق على وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة : الله يرحمه ويجبر قلب اهله جربت هذي المصيبة ولدي راح المدرسة سليم ومات فجأة يا رب اجبر قلوبنا ".

قصة وفاة طالب مدرسة في مكة المكرمة

عدنان علق : الى متى ومدارسنا من دون ممرضين؟ الممرض فائدته توعية و انقاذ، والله انه ضروري جدا، ولو ما هي قادرة تجيب ليش ما تسمح للمدارس تفتح تبرع لجلب ممرض واحد! متأكد ان اغلب الاهالي يا يوافقون ، فا منها مصلحة الطلاب ومنها نوظف الشباب و الشابات".

وفاة طالب يدرس في الصف الأول الثانوي بإحدى المدارس بحي العوالي بمكة المكرمة ، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة .. pic.twitter.com/Jd9tgbQP9U — #جـوال_منطقة_جازان (@Jawal_Jazan) December 15, 2022

صالح علق: "الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين ويعظم اجر اهله ويحسن عزاؤهم ويربط على قلوبهم ويرزقهم الصبر والاحتساب انا لله وانا اليه راجعون ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصايا طبيه مفيدة وفي الطب ارشادات وقاية من الجلطات والسكتات القلبية".

عادل علق على وفاة تفاصيل سبب وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة : موضوع موجود من زمان ومعروف ولكن زادت الاخبار مع ربطه باللقاحات، هذا كتبته خاص بالرياضيين وينطبق على كل حالات توقف القلب المفاجئة ولا له علاقة في اللقاح لا من قريب ولا بعيد".