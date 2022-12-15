تفاصيل سبب وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة بالسعودية اليوم الخميس 15/12/2022 ، ويبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث لاسيما على محرك جوجل الشهير عن سبب وفاة طالب في احدى المدارس في مكة حيث وصلت نسبة عمليات البحث حتى كتابة فريق فلسطين اليوم الاخباري ما يزيد عن عشرة آلاف عملية فيما احدث حالة الوفاة ضجة بين السكان الذي بات لديهم الفضول في معرفة ما جرى مع هذا الطالب في حين تفاعل النشطاء السعوديين مع الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رصدنا بعد من ردود افعالهم عن النبأ الذي احزنهم وقمنا في نقلها في هذه السطور وهي على النحو التالي:

تفاصيل سبب وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة

وحول الإجابة عن تفاصيل سبب وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة فهي على النحو التالي: إذ أن وزارة التربية والتعليم السعودية اليوم عن وفاة احد الطلاب في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس في حي العوالي بمكة المكرمة اثناء الدوام .

وتم تداول منشورات عبر المنصات الرقمية تفيد بان الطالب الذي توفي في احدى المدارس في حي العوالي كانت بسبب اصابته نوبة قلبية حيث تم نقله إلى المستشفى جثة هامدة .

قصة وفاة طالب بمدرسة في السعودية

وفاة طالب مدرسة بالسعودية اليوم

محمد العوالي علق : "الحمد لله على كل حال ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . هذا هو طريقنا جميعاً . أسأل الله أن يرحمه ، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ، وأن يجمعه بوالدَيه في الجنة ، وأن يربط على قلوب أهله وأقاربه ومُحبِّيه إنا لله و إنا إليه راجعون".

عبدالله علق: " الله يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جناته و يربط على قلب والديه و يرزقهم الصبر و الثبات و بيت الحمد في الجنة ؛ عظم الله أجركم و أحسن عزاءكم".

ديمة علقت على وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة : "المفروض الدراسة تكون عن بعد الفصل الثاني امطار وبرد وانفولونزا موسميه منتشرة والطلاب مراهقين ما يلبسون ملابس ولا يأكلون شيء على الصباح المفروض من بعد وفاه الطالب هذا يقرر مدير تعليم كل منطقه الدراسة عن بعد برد وامطار وفيروس منتشر والمراهقين والاطفال مع قلق الاختبارات يهملون انفسهم".

فتحي علق على وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة : الله يرحمه ويجبر قلب اهله جربت هذي المصيبة ولدي راح المدرسة سليم ومات فجأة يا رب اجبر قلوبنا ".

عدنان علق : الى متى ومدارسنا من دون ممرضين؟ الممرض فائدته توعية و انقاذ، والله انه ضروري جدا، ولو ما هي قادرة تجيب ليش ما تسمح للمدارس تفتح تبرع لجلب ممرض واحد! متأكد ان اغلب الاهالي يا يوافقون ، فا منها مصلحة الطلاب ومنها نوظف الشباب و الشابات".

صالح علق: "الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين ويعظم اجر اهله ويحسن عزاؤهم ويربط على قلوبهم ويرزقهم الصبر والاحتساب انا لله وانا اليه راجعون ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصايا طبيه مفيدة وفي الطب ارشادات وقاية من الجلطات والسكتات القلبية".

عادل علق على وفاة تفاصيل سبب وفاة طالب داخل مدرسة بمكة المكرمة : موضوع موجود من زمان ومعروف ولكن زادت الاخبار مع ربطه باللقاحات، هذا كتبته خاص بالرياضيين وينطبق على كل حالات توقف القلب المفاجئة ولا له علاقة في اللقاح لا من قريب ولا بعيد".