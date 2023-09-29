استمرار صعود سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

الساعة 05:30 ص|29 سبتمبر 2023
استمرار صعود سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023
استمرار صعود سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 صعوده في التعاملات السوقية، فقد وصل بحسب المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.84 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.40 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.05 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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