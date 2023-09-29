الطقس: أجواء حارة نسبياً وصافية عموماً

الساعة 05:21 ص|29 سبتمبر 2023
حالة الطقس.png
حالة الطقس.png

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 29-9-2023، أن يكون الجو حاراً نسبياً الى حار وصافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كلمات دلالية

طقس فلسطين الطقس فلسطين اجواء حارة نسبيا اجواء صافية