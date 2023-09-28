فرض قوته.. ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس

الساعة 06:20 ص|28 سبتمبر 2023
فرض قوته.. ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس
فرض قوته.. ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس

فلسطين اليوم

فرض سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" قوته مُجدداً، بعد أن سجل ارتفعاً متواصلاً وكبيراً في تعاملات صباح اليوم  الخميس 28 سبتمبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.84 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.43 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.03 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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