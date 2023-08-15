فلسطين اليوم

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023، مع اقتراب بدء الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024 في قطاع غزة، يتساءل المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار عن تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر أغسطس الجاري، حتى يستعدون للتوجه إلى الأسواق وشراء متطلبات المدارس لأبنائهم، في ظل الأوضاع المتردية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة بفعل الحصار المتواصل.

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023، ملف المنحة القطرية بشكل عام، وتحديد موعد صرف 100 دولار لأهالي قطاع غزة يتصدر محركات البحث، كما إنه حديث الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، لاسيما بعد الإعلان عن إضافة نحو 27 ألف اسم جديد على كشوفات المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، الأمر الذي دفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر مستجدات موعد صرف المنحة القطرية لشهر أغسطس 2023.

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تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023، في العادة يستفيد ما يقارب من 100 ألف أسرة من قطاع غزة كل دفعة من المنحة القطرية "310 شواكل"، لكن تحديث تغييرات على كشوفات المستفيدين إذ إن منهم من يتلقى 5 دفعات متتالية ولا تصرف له الدفعة السادسة ثم يتم الصرف له الشهر المقبل، وذلك وفق الآلية التي تتبعها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

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تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023، واستعداداً لصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر أغسطس 2023، في قطاع غزة، ننشر للمتابعين المهتمين، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 أغسطس 2023 للاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023، يشار إلى أن المنحة القطرية تصرف لأهالي قطاع غزة منذ عام 2018 بواقع 100 دولار لكل أسرة، لمساعدتهم على تخطي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها منذ 16 عاماً على التوالي، إذ تتم عملية الصرف بإشراف الأمم المتحدة عبر نحو 300 نقطة صرف موزعة في جميع محافظات قطاع غزة.