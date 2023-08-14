فلسطين اليوم

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023، كشفت مصادر وزارة مطلعة عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر أغسطس الجاري 2023، للأسر المتعففة في قطاع غزة، إذ إن المنحة القطرية 100 دولار تُصرف لنحو 100 أسرة في قطاع غزة بشكل شهري، بمبلغ 310 شواكل "ثابتة رغم تغير سعر صرف الدولار مقابل الشيكل".

تفعيل رابط الاستعلام عن 100 دولار شهر 8 الاستعلام الحكومي- تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023

تفعيل رابط الاستعلام عن 100 دولار شهر 8 الاستعلام الحكومي، في هذه الأثناء وبعد الإعلان الرسمي عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية من قبل الوزير أحمد مجدلاني، ومع قرب بدء المدارس في قطاع غزة، يبدأ المستفيدون من المنحة القطرية بالسؤال عن موعد صرف وتفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023، حتى يتدبروا أمور أسرهم وشراء مستلزمات طلبتهم.

تفعيل رابط المنحة القطرية شهر 8 أغسطس 2023

تفعيل رابط المنحة القطرية شهر 8 أغسطس 2023، مع الاستعداد لافتتاح العام الدراسي نهاية الشهر الجاري، تزيد الحاجة لصرف المنحة القطرية البالغة 310 شواكل، إذ ينتظرها نحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة. وتصرف بشكل شهري من خلال اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، إذ يتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات تفعيل رابط المنحة القطرية شهر 8 أغسطس 2023.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار الجديدة- تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار الجديدة، توقعت مصادر خاصة كشفتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتم صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 8-2023م، نهاية الأسبوع الجاري وبنفس الآلية الشهرية المتبعة لصرفها، ودون تغيير على أعداد الأسر المستفيدة من المنحة بشكل شهري، ويتبقى على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023- تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023، ويعاني قطاع غزة من أزمة فقر مدقع لم تمر عليه منذ عقود طويلة من الزمن، إذ سجل الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، تزامناً مع انخفاض فرص العمل والأجور، مما يفاقم أوضاعهم الحياتية واليومية خصوصاً في المواسم كالأعياد وشهر رمضان والمدارس ورسوم الجامعات، لذلك باتوا ينتظرون المساعدات ك صرف المنحة القطرية 100 دولار على أحر من الجمر.