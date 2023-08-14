فلسطين اليوم

رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8، في هذه الأيام يتصدر محرك البحث قضية موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، تزامناً مع مرور النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، إذ إنه في هذه الأوقات يبدأ المستفيدون من 100 دولار في الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر أغسطس 2023، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8

رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8، هناك عشرات آلاف البحث عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار من أهالي قطاع غزة، لاسيما بعد اعلان وزارة التنمية الاجتماعية في غزة لإدراج نحو 27 ألف اسم جديد ليستفيدوا من الدفعة النقدية التي تمولها دولة قطر منذ عام 2018، لذلك ينشر فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8.

رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8

رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8، الفصل الدراسي الأول من العام 2023-2024 بات على الأبواب، لذلك يأمل المستفيدون من المنحة القطرية أن تُسرع اللجنة القطرية للإعلان عن موعد صرف 100 دولار عن شهر أغسطس الجاري حتى يتمكنوا من شراء احتياجات أبنائهم الطلبة في ظل الوضع المعيشي المتردي في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق المسترم منذ أكثر من عقد ونصف.

رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8

رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8، كشفت مصادر خاصة في تصريحات صحفية أمس الأحد13/8/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 8-2023م، مرجحة أن يتم صرف المنحة القطرية نهاية الأسبوع الجاري وبنفس الآلية الشهرية المتبعة لصرفها، ودون تغيير على أعداد الأسر المستفيدة من المنحة بشكل شهري.





رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8

رابط المنحة القطرية الجديدة شهر 8، أكدت المصادر أن القيمة الـ 100دولار ستصرف 310 شيكل من المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في كافة محافظات القطاع، والشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، صرف منحة المساعدات النقدية، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.