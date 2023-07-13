موعد نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين، لايزال موعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023م، يشغل بال طلبة الثانوية العامة، كون معرفة النتائج بالنسبة لهم تحدد مستقبلهم، أما نحو الحياة الجامعية أو اعادة ترتيب أولوياتهم، لهذا سنخصص لكم متابعينا الكرام في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات الصادرة بشأن موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023م، خاصة مع تزايد التصريحات من قبل العديد القائمين على وزارة التربية والتعليم بقرب الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2023.

موعد نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

وتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 في الضفة وغزة، قرابة الـ88 ألف طالب وطالبة، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تعيشها الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار الأمنى نتيجة جرائم الاحتلال الاسرائيلي وآلة بطشه، لهذا يبحث طلبة الثانوية وأهالي طلبة الثانوية العامة عن موعد نتائج الثانوية العامة في غزة والضفة2023، وينشغل الطلبة بعد الانتهاء من تقديم امتحانات الثانوية العامة 2023 في معرفة نتائجهم، خاصة وأن هذه المرحلة هي من تحدد وجهتم القادمة، إذ أن قرابة الـ87 ألفا و848 طالبًا وطالبة في فلسطين، تقدموا لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2023.

موعد نتائج الثانوية العامة 2023

وبشأن أخر التصريحات المتعلقة بموعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة في غزة والضفة 2023، فقد أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم برام الله، أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لن يتعدى يوم السبت 22/7/2023 .

وأضاف:" أن موعد انعقاد الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة سيكون في 8/8/2023 المقبل، وهو ما يتيح للطلاب تحسين نتائجهم وامكانية اعادة تقديم عدد أو جميع المباحث مجددا".

لفت إلى أن موعد نتائج الدورة الثانية ستكون قبل مواعيد الالتحاق بالجامعات.

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متى نتائج التوجيهي 2023

وضمن مقالنا موعد نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين، فقد كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء12/7/2023م، عن موعد نتائج الثانوية العامة للعام الجاري 2023م.

ورجحت المصادر، أن يكون الإعلان عن الثانوية العامة مع نهاية الأسبوع المقبل، مبينة أن عملية التصحيح في كافة المراكز ستنتهي سوم غدٍ الخميس ما يتيح استكمال الإجراءات المتبقية لإعلان النتائج مع نهاية الأسبوع القادم.

يشار إلى أن 87 ألفا و848 طالبًا وطالبة في فلسطين، تقدموا لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2023

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

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