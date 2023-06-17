موعد نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين متى نتائج توجيهي الثانوية العامة في قطاع غزة 2023، لا يزال الطلبة في فلسطين يقدمون امتحانات الثانوية العامة في جميع المباحث المطلوبة منهم، إذ ينتهون من تقديم اخر اختبار لهم في تاريخ 26 يونيو 2023، وبعدها تأتي إجازة عيد الأضحى المبارك، ورغم ذلك إلا إن هناك من يبحث عن موعد نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين، خاصة الأهالي الذين لديهم أبناء يقدمون اختبارات الثانوية العامة هذا العام، وفي هذه المقالة سننشر تفاصيل ما صدر عن مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله.

متى نتائج توجيهي 2023 في فلسطين

متى نتائج توجيهي 2023 في فلسطين، مرحلة توجيهي من أهم المراحل التي يمر بها الطالب الفلسطيني في جميع المراحل التعليمية، إذ إنها تُحدد مستقبله وكل ما يتمنى أن يكون في المستقبل، إذ إن الطالب يحدد هدفه بناء على نتيجة الثانوية العامة التي يتحصل عليها بعد تقديم الاختبارات، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين متى نتائج توجيهي الثانوية العامة في قطاع غزة 2023، إلا إنه حتى اللحظة لم تصدر أي تصريحات بهذا الخصوص.

موعد نتائج توجيهي الثانوية العام 2023 فلسطين العد التنازلي

موعد نتائج توجيهي الثانوية العام 2023 فلسطين العد التنازلي، ينشغل الطلبة بعد الانتهاء من تقديم امتحانات الثانوية العامة 2023 في معرفة نتائجهم، خاصة وأن هذه المرحلة هي من تحدد وجهتم القادمة، إذ إن الطلبة يقدمون اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 امتحان مادة الرياضيات، ويتبقى نحو 9 أيام على الانتهاء من تقديم بقية المباحث المقررة من وزارة التربية والتعليم العال.

متى نتائج توجيهي 2023 في فلسطين

متى نتائج توجيهي 2023 في فلسطين، في هذا الخصوص قال مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين قيس نبهان، إن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة سابق لأوانه ولكن تنتهي الامتحانات يوم 26 حزيران وبعدها ندخل في عطلة عيد الأضحى لـ 4 أيام، ثم تستكمل بعدها عملية التصحيح وإدخال العلامات، ومع منتصف شهر تموز تكون الأمور جاهزة، موعد نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين متى نتائج توجيهي الثانوية العامة في قطاع غزة 2023.