نتائج التوجيهي 2023 .. متى موعد نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين

متى موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين ، ومع بدء الدخول في شهر تموز الجاري سجل محرك جوجل الشهير ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث الالكترونية والتي يريد منها الطلبة واولياء الأمور في جميع ربوع الوطن التعرف عليها وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تخص هذا الموضوع الهام وهي تعتبر مناسبة وطنية .

وتأتي هذه المقالة التي نتحدث عنها حول متى موعد نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على نشرها بصورة دورية وتتعلق في نتيجة الثانوية العامة كما ويترقب الباحثين والمهتمين تلك النتائج بفارغ من الصبر وبعد هاتين الفقرتين يترتب عليكم الاستمرار في قراءة ومتابعة ما يلي .

موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين

حتى كتابة فريق الموقع لهذه المقالة اليوم الأربعاء 21-7-2023 لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم في رام الله وقطاع غزة عن تلك النتائج لكنه من المتوقع ان يكون في العشرين من تموز الجاري .

وعند الإعلان المباشر من قبل وزارة التربية والتعليم سوف يتم نقله في مقالة أخرى لذلك يترتب عليكم الحرص وبشكل يومي في متابعة موقعنا الاخباري.

طريقة الاشتراك بخدمة نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين

وعلى الفور قام فريق فلسطين اليوم في وضع ابرز طريقة الاشتراك بخدمة نتائج الثانوية العامة التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين وهي في الفقرة التي تلي ذلك:_

ويتطلب من حضراتكم أرسل G ومشتركي الضفة أرسل W ثم فراغ ثم رقم الجلوس مكون من 6 خانات إلى الرقم المختصر 37022 .

نتائج التوجيهي عبر جوال 2023

نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين

أعلن وكيل وزارة التعليم بغزة، خالد أبو ندى، اليوم الأربعاء 7-6-2023، انطلاق المرحلة الاولى لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي- 2023).

وأكد الوكيل أبو ندى، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في غزة، حول انطلاق امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) 2023، أن أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في غزة توجهوا صباحا لتقديم امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن عمليات التصحيح ستبدأ بعد عقد الامتحان الأول للوصول إلى النتائج في أسرع وقت.

وأضاف الوكيل، أن الوزارة جهزت 232 قاعة بكل ما يلزم من احتياجات، كما وبلغت أعداد المعلمين والمعلمات نحو 9 آلاف، منهم 6 آلاف منهم سيعملون في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة.

وبيّن أن مصححين سيتوزعون على مركزين، وهما: مركز للتصحيح في غزة وآخر في خانيونس.

وتوجه أبو ندى، بجزيل الشكر لكل من ساند وساعد في انهاء الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة.

وطالب وسائل الاعلام عدم التعاطي مع ما يسيء لامتحانات الثانوية العامة.

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشر تفاصيل وشرح متى موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .