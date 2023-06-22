بالفيديو أفضل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنانpdf-دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده

أفضل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنانpdf-دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده، أيام قليلة ويدخل علينا يوم عرفة، خير أيام الدنيا، فيسعى فيه المسلمين في كافة بقاع الأرض لاستغلال دقائق وساعات هذا اليوم المبارك، فمنهم من يخصص ساعاته في الدعاء وآخرين في قراءة القران ، وغيرهم في الصيام والطاعات والصدقة، لهذا متابعين الكرام سنخصص هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان، وذلك بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة ومكثفة عن دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وذلك من باب تسهيل الوقت والجهد في البحث عبر محرك قوقل.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

وفي مقالنا أفضل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنانpdf-دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده، سنرفق لكم أولا وفق عمليات البحث دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان :" اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح".

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دعاء يوم عرفة للامام الحسين

وفي مقالنا أفضل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنانpdf-دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ، وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ‏، وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ، حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ.

دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده

وفي مقالنا أفضل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنانpdf-دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده، اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت

قصص استجابة الدعاء يوم عرفة

يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" هذه قصص واقعية عن أناس دعوا الله عز وجل وتضرعوا عليه في يوم عرفة والله عز وجل بكرمه لم يخيب ظنهم .. الله عز وجل كريم لا يغلق بابه أبدا ويستجيب بأي وقت وعلى أية حال ولكن المسلم الفطن لا يغفل عن النفحات، وفي مقالنا أفضل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنانpdf-دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده

دعاء يوم عرفة للامام الحسين pdf

وفي مقالنا أفضل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنانpdf-دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده، سنرفق لكم دعاء يوم عرفة للامام الحسين pdf ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ، وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ‏، وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ، حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، ولتحميل دعاء يوم عرفة للامام الحسين pdf هنـــــــــا

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان pdf

اللهم في هذا اليوم المبارك إنّ ذنوبي لا تضرك ومغفرتك لا تنقصك، اللهم فهب لي من الغفران ما لا ينقصك، واغفر لي يا رب العالمين ما لا يضرّك. إلهي في يوم عرفـة المبارك أسألك أن لا تحرمني الخير، واصرف عنا شرور الدنيا وسيئاتها، اللهم ارحمني بتعبي ونصبي، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته يا رب العالمين. باسمك اللهم في هذا اليوم العظيم سبحانك اللهم وبحمدك يا دائم الفضل على البريّة نسألك العفو والعافية، والغنى وحسن الختام. اللهم في هذا اليوم العظيم كيف نرجو سواك وأنت الذي لم تقطع أواصر الإحسان، وكيف نطلب من غيرك وأنت الحنّان المنّان يا رب العالمين. إلهي في يوم عرفة المبارك أتوجه إليك بدعائي ومناجاتي فتوجه إليّ بالإحسان قبل توجه العابدين، اللهم أنت الجواد الكريم يا رب العالمين.

فضل يوم عرفة

وفي مقالنا أفضل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنانpdf-دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده، إن الليالي والأيام، والشهور والأعوام، تمضي سريعا، وتنقضي سريعا؛ هي محط الآجال؛ ومقادير الأعمال فاضل الله بينها فجعل منها: مواسم للخيرات، وأزمنة للطاعات، تزداد فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثيرة الأجر يوم عرفة تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله وسأوردها لك أخي القارئ حتى يسهل حفظها وتذكرها :

1- يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39]. والأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.

2- يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

3- يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28]. قال ابن عباس –رضي الله عنهما : الأيام المعلومات : عشر ذي الحجة.

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4- يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2]. قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.

5- يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الدارمي وحسن إسناده الشيخ محمد الألباني في كتابه إرواء الغليل.

6- يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : إن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال : أي آية؟ قال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) [ سورة المائدة:5]. قال عمر – رضي الله عنه- : قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

7- صيام يوم عرفة : فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر وخميسين) صححه الألباني في كتابه صحيح أبي داود.

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة : يكفر السنة الماضية والسنة القابلة) رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

8- أنه يوم العيد لأهل الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ) رواه أبو داود وصححه الألباني .

9- عظم الدعاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة ) صححه الألباني في كتابه السلسة الصحيحة. قال ابن عبد البر – رحمه الله - : وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره.

10- كثرة العتق من النار في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة) رواه مسلم في الصحيح.

11- مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء) رواه أحمد وصحح إسناده الألباني .

12- التكبير : فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين : التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر –رحمه الله- : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود _ رضي الله عنهم_ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى) .

وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة حيث كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما) والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة .

13- فيه ركن الحج العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) متفق عليه، وفي مقالنا أفضل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنانpdf-دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده

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أدعية يوم عرفة من الكتاب وَالسَّنَةَ