من الأكثر ثواباً ...يوم عرفة او ليلة القدر ؟

من هي الأيام الأكثر فضلاً عند الله سبحانه وتعالى ليلة القدر ام يوم عرفة ، سؤال متداول بين المواطنين خلال الايام لما له من فضل عظيم وقرب يوم عرفة .

أفضل أيام الدنيا عند الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم النحر، ولكن يبقي السؤال اليوم الثاني في الفضل هو يوم عرفة أم ليلة القدر؟

العلماء اختلفو في ذلك على رأيين، حيث يرى أولهم أن يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا بعد أيام النحر لأن الله سبحانه وتعالى يكفر فيه للعباد ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وينظر إلى عباده ويباهي بهم الملائكة، و ما من يوم يعتق الله فيه عبيده من النار أكثر من يوم عرفات، لذلك يري العلماء أن هذا اليوم هو اليوم الثاني في الفضل بعد يوم النحر.

الرأي الآخر للعلماء يري أن ليلة القدر هي ثاني الأيام في الفضل، وذلك لأن العبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، وذلك لقول الله تعالى: «ليلة القدر خير من ألف شهر»، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ليله القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنب.