أفضل دعاء يوم عرفة 2023- دعاء مستجاب يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه- يوم عرفة هو يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده ويكمل الحجاج حجهم بيوم عرفة ويوم عرفة 2023 هو تاسع الأيام العشر من ذي الحجة وأحد المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون حول العالم كل سنة، حيث يزداد البحث كل ساعة عن متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي؟، وأفضل الأعمال المستحبة بيوم عرفة وحكم صيام يوم عرفة 2023 تزامنًا مع قرب بدأ أول الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023، وما هو أفضل دعاء ليوم عرفة 2023؟.

أفضل دعاء يوم عرفة 2023- دعاء مستجاب يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه

يوافق يوم عرفة تاسع الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية تبدأ الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 19 يونيو 2023، ويكن موعد يوم عرفة تاسع الأيام العشر من ذي الحجة لعام 1444، الموافق ليوم 27 من يونيو 2023، حيث يبدأ يوم عرفة من أذان الفجر وحتى صلاة المغرب كمت ذكرت دار الإفتاء المصرية.

فضل يوم عرفة 2023

وفضل يوم عرفة جزيل حيث ذكرت دار الإفتاء المصرية أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم كان يداوم على صيام يوم عرفة فقال صل الله عليه وءاله وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ»أخرجه مسلم.

فضائل يوم عرفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وورد عن رسول الله صل الله عليه وءاله وسلم أن يوم عرفة يوم ينزل الله فبه ملائكته ويعتق رقاب عباده من النار، فعن ابن خزيمة وابن حبان والبزار وأبويعلى والبيهقي عن جابر رضي الله عنه، مرفوعًا أيضاً قال في فضل يوم عرفة: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يوماً أكثر عتقاً من النار، من يوم عرفة).

الأعمال المستحبة بيوم عرفة

ويستحب التقرب لله تعالى يوم عرفة بالأعمال الصالحة، والطاعات كافة، ومنها الصيام حيث داوم رسول الله صل الله عليه وءاله وسلم وقال في صيام يوم عرفة عليه وءاله أفضل الصلاة والسلام :عن أبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، أخرجه مسلم.

ما هو فضل صيام يوم عرفة 2023؟

وفضل صيام يوم عرفة 2023 كما أوضحت دار الإفتاء المصرية هو مستحب لغير الحاج بينما يكره صيام يوم عرفة للحاج إن كان يضعفه، فورد عن رسول الله صل الله عليه وءاله وسلم عن صيام يوم عرفة 2023 أنه قال وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ»، وخلاصة القول أن صوم يوم عرفة مندوب ومرغب فيه عن غيره من الأيام لغير الحاج، أما الحاج إن كان صوم يوم عرفة يضعفه عن الوقوف في عرفة فهو مكروه.

دعاء يوم عرفة عن الرسول صلى الله عليه وءاله وسلم

وأفضل دعاء يوم عرفة 2023 هو الدعاء الوارد عن رسول الله عليه وءاله أفضل الصلاة والسلام: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» موطأ مالك.

أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب

كما ورد عن الرسول عليه وءاله افضل الصلاة والسلام أدعية مأثورة ليوم عرفة مستجاب، ولاشك أن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم هو أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب، ومن صيغ دعاء يوم عرفة ما يلي:

دعاء يوم عرفة مستجاب عن رسول الله صل الله عليه وءاله وسلم«اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

وكذلك ترديد دعاء يوم عرفة 2023 ««لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك».

دعاء يوم عرفة مستجاب «اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

وأيضًا يمكن ترديد دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان، حيث يعد دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان من أفضل صيغ ادعية يوم عرفة 2023، وتكون صيغة دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان كما يلي:

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان «اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح».

وأيضًا دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان «اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، والمستغيث المستجير، والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذلّ لك جسمه، ورَغِم لك أنفه».