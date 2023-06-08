تشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا2023م، يواصل عشاق كرة القدم الأوروبية وخاصة عشاق إنتر ميلان و مانشستر سيتي البحث عن كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة نهائي أبطال أوروبا 2023، والتي ستجمع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي وغريمه الإيطالي إنتر ميلان ، لهذا السبب سنخصص لكم عشاق كرة القدم العالمية والأوروبية هذه المقالة للحديث عن تشكيلة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023م، وذلك من باب حرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تسهيل وتوفير الوقت والجهد عليكم متابعين الكرام في عمليات البحث عبر محرك قوقل وغيره عن تشكيل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023م.

تشكيلة مان سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتشكيلة مان سيتي المتوقعة ضد انتر ميلان ستكون مختلفة بشكل كبير عن أي مباراة يخوضها الفريقين اذ سيركز كل مدرب على وضع أفضل العناصر الممكنة لديه، حتى يتمكن من الحصول على اللقب الغالي والثمين بين الألقاب الأوروبية وكذلك العالمية، لهذا من المتوقع أن يعظم مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، على وضع أفضل تشكيلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان لان هذه المباراة هي المباراة الفاصلة في تاريخ غوارديولا كمدرب مر على عديد الأندية الأوروبية وابرزها برشلونة وبايرن ميونخ.

تشكيلة انتر ميلان المتوقعه امام مانشستر سيتي

وتشكيلة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون ظاهره في كافة جوانبها على أفضل المراكز فمن المتوقع أن يشهد خط الهجوم لكلا الفريقين مانشستر سيتي وإنتر ميلان أفضل وأجود العناصر، لهذا متابعين الكرام سنرفق لكم تشكيلة مانشستر سيتي وإنتر ميلان المتوقعة في نهائي دوري أبطال أوروبا2023م، ضمن مقالنا الذي سيحمل عنوان تشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا2023م".

تشكيلة مان سيتي المتوقعة ضد انتر ميلان

وقبل أن نعرض لكم تشكيلة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا 2023م، سنوضح لكم توقيت مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان نهائي أبطال أوروبا والتي من المقرر أن تقام يوم السبت 10/6/2023م، في ملعب اتاتورك الأولمبي، ضمن مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا2023م.

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تشكيلة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وإنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا 2023م، ستقام عن الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال.

والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، و7 مساءً بتوقيت موريتانيا، و11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام إنتر ميلان

وضمن مقالنا تشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا2023م، أيضا ، سنوضح لكم أن مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا 2023، ستعرض عبر قناة belN Sports premium 1 دون الكشف حتى اللحظة عن أسم معلق مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا, من قبل الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا( شبكة بي ان سبورت القطرية).





تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة ضد انتر ميلان

وبشأن تشكيلة مان سيتي أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا2023م، فمن المرجح أن يبدأ بها جوارديولا المباراة ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر – دياز – أكانجي.

خط الوسط: ستونز – رودري – جوندوجان – دي بروينه.

خط الهجوم: سيلفا – هالاند – جريليش.





تشكيلة انتر ميلان امام مانشستر سيتي في نهائي دوري ابطال اوروبا 2023

وفي مقالنا تشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا2023م، أيضا من المتوقع أن يكون تشكيلة انتر ميلان المتوقعه امام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: اندريه اونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان ، فرانشيسكو آتشيربي ، اليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس ،نيكولا باريلا ، مارسيلو بروزوفيتش ، هاكان كالهانوجلو ، فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ،ايدين دجيكو.

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