تشكيلة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي- معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالأبطال، ينتظر العالم غداً ملحمة كروية بين فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، على ملعب سانتياغو برنابيو، إذ يبحث كل فريق منهم عن الفوز والتأهل إلى نهائي الأبطال، وفي المقابل يبحث جمهور كرة القدم عن تفاصيل مباراة الغد من القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ومعلق وحكم المباراة، والتي سينشرها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إذ أسندت مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، للتونسي عصام الشوالي، في دوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

حكم مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال، نادي مانشستر سيتي الذي يعيش نشوة كروية كبيرة إذ لم يتلق أي هزيمة منذ أكثر من عشر مباريات على التوالي، سيحرص على الانتقام من ريال مدريد الذي أقصاه من ذات الدور العام الماضي بالرغم من تقدمه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما سيسعى ريال مدريد الذ حصد كأس ملك إسبانيا أول أمس إلى تكرار الإنجاز أمام أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لذلك يتوقع جمهور كرة القدم أن يشاهدوا معركة كروية بين الفريقين، يديرها الحكام، الحكم: أرتور سواريس دياس، ومساعد حكم: باولو سواريز، ومساعد حكم: بيدرو ريبيرو، وحكم فار: تياجو مارتينز، مساعد فار: ماسيميليانو إيراتي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مانشستر سيتي

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مانشستر سيتي، ويحتدم التنافس بين ارسنال ومانشستر سيتي على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يقدم الفريقان أداءً مميزا هذا العام، لكن ريال مدريد خسر لقب الليغا لغريمه برشلونة ويحتل الآن المرتبة الثالثة، وفي المقابل، نجح ريال مدريد في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي، بعدما فاز عليه في ربع النهائي برباعية دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وسنرفق تشكيل ريال مدريد المتوقعة ضد السيتي، ففي حراسة المرمى كورتوا، وفي خط الهجوم كامافينجا وروديجير، وآلابا، وكارفخال، أما في خط الوسط لوكا مودريتش ، وتوني كروس، وفالفيردي، بينما في خط الهجوم رودريغو، وكريم بنزيما، وفينيسيوس جونيور.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد، يُصارع فريق مانشستر سيتي على لقب الثلاثية التاريخية، لقب الدوري الإنجليزي، والكأس، ودوري أبطال أوروبا، فهو قريب جداً من تحقيها، إذ حسم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تأهله لذات الدور بعد فوزه على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، في الدور الماضي، برباعية مقابل هدف، تشكيلة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد تعمد على خطة: 3-2-4-1، في حراسة المرمى إيدرسون، وفي خط الدفاع ناثان آكي - روبين دياش - مانويل أكانجي، وفي خط الوسط رودري - جون ستونز، جاك غريليش - إيلكاي غوندوغان - كيفن دي بروينه - بيرناردو سيلفا، أما إيرلينغ هالاند سيقود خط الهجوم.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا 2023

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