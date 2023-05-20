ماذا قال فلورنتينو بيريز لـ" أنشيلوتي"بعد خروج الريال من دوري الأبطال؟

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، اليوم السبت 20/5/2023م، أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز أعرب عن دعمه له خلال اللقاء الذي جمعه عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عقده قبل مواجهة فالنسيا، غدًا الأحد، في الجولة 35 من الليجا:" لقد عقدت اجتماعًا مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وأعرب عن دعمه، ونحن نحافظ على اتفاقنا للمضي قدمًا والقيام بأشياء جيدة".

وأضاف:" الحماس يزداد عقب الهزائم، ولا شك أن حلم التواجد في ريال مدريد يجعلك دائمًا تقدم أقصى ما لديك".

وتابع أنشيلوتي:" مباراة مانشستر سيتي كانت سيئة، إننا نتألم، الموسم الحالي جيد، لكن الموسم الماضي لا ينسى".

يشار إلى أن ريال مدريد ودع دوري أبطال أوروبا، من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي، بعد التعادل ذهابا 1-1 والخسارة إيابا 0-4 الأربعاء الماضي.