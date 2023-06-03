الكشف عن السبب الحقيقي إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر - سبب إقالة عبد الصمد ناصر، سبب إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية، سؤال لا يزال يبحث عن إجابة صحيحة ورسمية من قناة الجزيرة أو المذيع عبد الصمد ناصر، فوسط هذا الكم الهائل من الاخبار التي تنتشر باسم أسباب المذيع المغربي عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية، يبقى المتابع والزائر العربي يفقد المعلومة الصحيحة، لهذا متابعين الكرام ونظراً للكم الهائل الذي رصده فريق العمل في" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من عمليات بحث عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث سنرفق لكم هذه المقالة للإجابة عن السبب الرئيسي إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية.

سبب إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية

وقبل الحديث عن سبب إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية، سنرفق لكم بعضا من السيرة الذاتية المتعلقة بـ المذيع المغربي المعروف عبد الصمد ناصر، فقد انضم لقناة الجزيرة منذ مايو /أيار 1997، دولة قطر.

وقدّم مجموعة من البرامج على ”قناة الجزيرة“ منها ”الشريعة والحياة“، و”لقاء خاص“، و”المشهد العراقي“، و”بين السطور“، وكان محرراً صحفياً ومقدماً ومعداً في ”التلفزيون المغربي“ بين 1994 و1997، ضمن مقالنا الكشف عن السبب الحقيقي إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر - سبب إقالة عبد الصمد ناصر.

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سبب اقالة عبد الصمد ناصر مذيع الجزيرة

وضمن مقالنا الذي جاء بعنوان "الكشف عن السبب الحقيقي إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر - سبب إقالة عبد الصمد ناصر"، بالإضافة لذك نال "جائزة الهيثم للإعلام العربي" عام 2017، كما حاصل على بكالوريوس في لغة عربية وآدابها عام 1992 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في ”جامعة محمد الخامس“ في المغرب.

سبب اقالة الجزيرة عن عبد الصمد ناصر

وفي مقالنا الذي حمل عنوان الكشف عن السبب الحقيقي إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر - سبب إقالة عبد الصمد ناصر، وبعد انباء عن إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية، نشر الإعلامي المغربي عبر قناته في توتير، قائلاً:" ما أنبلكم وما أطهر قلوبكم أيها الأحبة. شكراً شكراً لكم بحجم الكون، لنبلكم وفيض مشاعركم وتضامنكم ودعمكم. أنا حقاً عاجز عن وصف تأثري وسروري بما غرمتموني به من كرم مشاعركم ومحبتكم ودعائكم. حقاً "لو أبصَر المؤمن ما خَفي من لُطف ربّه، لأستلَذ البلاء كما يَستلِذ العافية." ونِعم بالله





سبب اقالة المغربي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية

وحول سبب إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية، فقد كشف عمر رحمون المحلل السياسي السوري، عن سبب إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة القطرية، مؤكدًا أن تطاوله على الجزائر كان سببًا في الأمر.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "حسنًا ما فعلته قناة الجزيرة القطرية من طرد المذيع المغربي عبد الصمد ناصر بسبب تطاوله على #الجزائر الشقيقة".

وأضاف: "هل بدأت قناة الجزيرة بتغيير جلدها ؟ أم أنها صحوة ضمير مؤقتة ؟ أم أنها اقتنعت أن الهجوم على الشعوب والبلدان تحت شعار الرأي والرأي الآخر موضة قديمة ؟ على كل حال شيء جيد وأرجو المزيد من ضبط الإيقاع".

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السبب الرئيسي لـ إقالة عبد الصمد ناصر مذيع الجزيرة

وضمن مقالنا الكشف عن السبب الحقيقي إقالة المذيع المغربي عبدالصمد ناصر - سبب إقالة عبد الصمد ناصر، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم لماذا أقالت قناة الجزيرة مذيعها المغربي عبدالصمد ناصر؟!