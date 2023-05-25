فيديو - ما سبب وفاة الفنان أحمد جوهر وموعد الدفن والجنازة في الكويت

ما سبب وفاة أحمد جوهر الفنان الكويتي وموعد الدفن ويكيبيديا ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الكاملة التي نشير من خلالها إلى معظم المعلومات التي تتحدث عن تساؤلات الجمهور حيث جاءت بعد أن لاحظنا ارتفاع في عمليات البحث الالكترونية على محرك جوجل الشهير ومن هذا المنطلق قمنا في نشر الإجابة الحقيقية حول سبب وفاة احمد جوهر وبعد هذه المقدمة يرجى منكم المواصلة في قراءة جميع السطور وهي على النحو التالي:

سبب وفاة أحمد جوهر الفنان الكويتي

وفي هذه الفقرات يمكن لكم الان التعرف على سبب وفاة الفنان التركي أحمد جوهر بعد صراع مع المرض في المملكة المتحدة عن عمر يناهز 65 عاماً ، وفيما يلي باقي التفاصيل.

موعد دفن أحمد جوهر

وحتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد دفن الفنان الكويتي أحمد جوهر ، والان تجري التحضيرات لنقل جثمانه إلى الكويت .

وفاة أحمد جوهر

عبدالله علق على وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر : "لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويثبته عند السؤال ويغمد روحه الجنة".

خليل علق : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته من الفنانين اللي رسموا البسمة علينا وابهجونا في طفولتنا ومسرحية سيف العرب ومسلسل زمان الاسكافي مثال الله يرحمه .

عدي علق : :من سنين ما شفته واليوم شفت له مقطع والحين بالصدفة قريت خبر وفاته ـ اللهم احسن خاتمتنا واغفر له وارحمه ". أما داوود : "قبل كم يوم كنت اشوف حلقته في صادوه ، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه ويغفر له ".

انا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنان احمد جوهر #احمد_جوهر pic.twitter.com/hNnnPyZo3T — الصحفي /نايف الشمري🇰🇼 (@naif_alshemari) May 25, 2023

أحمد علق : "تخبرني والدتي -سلّمها الله- أنني كنت في طفولتي وأنا ببن ثلاث سنين مولعًا بتقليد شخصية أحمد جوهر في مسلسله الشهير دلق سهيل، له في ذاكرة الطفولة رصيد عزيز من الذكريات، وهذه سنّة الحياة، فكل بن أنثى وإن طالت سلامته يومًا على آلة حدباء محمول، رحمه الله رحمة واسعة وتجاوز عنه" .

وفاة الفنّان #أحمد_جوهر عن عمر يناهز 65 عاماً في لندن🇬🇧.. الله يرحمك يابو جوهر - #الكويت pic.twitter.com/7ufYyyheli — Jarah Aldhafeeri جراح الظفيري (@Q8J72) May 25, 2023

من هو أحمد جوهر ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سبب وفاة أحمد جوهر وموعد الدفن ويكيبيديا ، وهو يعد من مواليد (29 مارس 1958 -) كما وممثل وكاتب ومخرج كويتي.

الفنان الراحل احمد جوهر ، قد اشتهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديمًا. وهو صاحب مؤسسة الأبرق للإنتاج الفني.