من هو العميد سالم السهلي ويكيبيديا - سبب وفاة سالم السهلي بالسعودية

من هو العميد سالم السهلي ويكيبيديا الذي توفى غرقا في البحر بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 29-5-2023 ، حيث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في اعداد هذه المقالة التي تتحدث عن إجابة هذا التساؤل علما أن موقع جوجل الشهير يسجل في هذه الأوقات عمليات بحث الكترونية من أجل التعرف على تفاصيله .

ونريد أن نشير في هذه الفقرة الثانية بخصوص من هو العميد السعودي سالم السهلي ويكيبيديا أن مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمتها موقع الفيسبوك وتويتر يشهدان مئات التغريدات التي يترحم من خلالها الأشخاص على روحه الطاهر ويرجى من حضراتكم الان المواصلة في المتابعة .

تفاصيل وفاة العميد سالم السهلي في السعودية

وبحسب ما تم تداوله على تويتر والفيسبوك فإن العميد سالم السهلي توفى غرقا في البحر اثناء محاولته انقاذ ابنه الصغير في شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية ، ما أدى إلى وفاته وفشل عملية الإنقاذ .

موعد دفن العميد سالم السهلي

كما ونشير لكم في هذه الفقرة إلى موعد دفن العميد سالم السهلي حيث تمت الصلاة عليه رحمه الله في محافظة المجمعة بالجامع الكبير.

من هو العميد سالم السهلي ويكيبيديا

ونشير في هذه الفقرة إلى معلومات عن العميد سالم السهلي وهو من مواليد السعودية لوالدين سعوديين ويبلغ من العمر في بداية الخمسينيات وعرف بحبه للجميع وحب الجميع له ، ويتمتع بصفات نبيلة وحسنة ، وكان يعمل بالشرطة السعودية، وشغل العديد من المناصب في المجالات الأمنية .

وفاة سالم السهلي بالسعودية

خليل علق على وفاة سالم السهلي بالسعودية : "خالص العزاء في وفاة العميد سالم بن مسلم السهلي العزاء لقبيلة السهول العزيزة كافه ولذويه وعائلته خاصه وعزائي كذلك لزملائه رحمه الله رحمةً واسعه واسكنه فسيح جناته وتقبله مع الشهداء والصديقين #سالم_السهلي ".

المحامي ناصر الفايز علق : " اللهم اغفر لجارنا الشهيد #سالم_السهلي وصبر أهله وذويه وأخلف عليهم في أبنائه خيرا ".

ران علق : "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ".

حذيفة علق : "الله يرحمه ويغفر له وعظم الله أجر ذويه وولاد سهل كافة إنا لله وإنا إليه راجعون .. اجتمع فيه الشجاعة والشهامة و الحنان يآمال الجنة الباردة ."

وفاة العميد #سالم_السهلي غرقاً بعد محاولته إنقاذ ابنه الصغير أثناء سباحته على شاطئ نصف القمر.

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- pic.twitter.com/5dgxylkD5O — تحديث الأخبار (@Updateksa) May 29, 2023

سمير علق على وفاة العميد سالم السهلي قائلاً: "الحمد لله على قضاء وقدره لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إدعوا الله ان يرحمه ويغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ".

حنيه علق : " اللهم ارحم من هم تحت الثُرى يا رب أنزل عليهم نوراً ينير قبورهم ووسّع مدخلهم وآنس وحشتهم واغفر لهم وبشّرهم بروح وريحان واجعل الفردوس داراً لهم ومستقراً يا رب العالمين ".