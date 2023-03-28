برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس الحلقة 6 مباشر يوتيوب، في كل موسم ينال برنامج اطمأن قلبي رضا الجماهير ويحقق مشاهدات عالية مقارنة بالموسم السابق، لأنه في كل مرة يثبت أن اعماله كلها خير ويساعد المحتاجين ويؤوي المشردين، وفي كل مرة يقوم بالترحال في منطقة أو دولة معينة حتى يساعد أكبر عدد من الناس في أكبر منطقة جغرافية ممكنة، لهذا تجد الناس تنتظر بث وإذاعة حلقات اطمأن قلبي التي تأتي في شهر رمضان المبارك منذ 6 أعوام متتالية.

حلقة 6 من برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس بث مباشر

حلقة 6 من برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس بث مباشر، في كل موسم ينتظر المتابعين إذاعة حلقات اطمأن قلبي إذ من المقر أن تذاع اليوم الحلقة السادسة من البرنامج الذي ترعاه دولة الإمارات العربية المتحدة ويقدمه الشاب غيث، الذي لا يزال مجهولا حتى اللحظة على الرغم من مرور ستة مواسم على انطلاق البرنامج، وهو أيضا ما يعزز الثقة في البرنامج، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بث مباشر للحلقة السادس من الجزء السادس لبرنامج اطمأن قلبي غيث.

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حلقة 6 الموقع الرسمي لبرنامج قلبي اطمأن الجزء السادس مباشرة

حلقة 6 الموقع الرسمي لبرنامج قلبي اطمأن الجزء السادس مباشرة، يتضمن برنامج اطمان قلبي مساعدة حالات إنسانية واجتماعية واقعية في معظم الدول العربية إذ يعمل الإماراتي غيث على مساعدة تلك الأسر أو العائلات في بلدان مختلفة من الوطن العربي خاصة الذين يعيشون فقراً مدقعاً، وهذه الدول مثل المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها، بينما يحاول الوصول إلى أبعد وأقصى منطقة جغرافية لمساعدة الناس المحتاجين.

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بث مباشر للحلقة السادس من الجزء السادس لبرنامج اطمأن قلبي غيث

بث مباشر للحلقة السادس من الجزء السادس لبرنامج اطمأن قلبي غيث، وعن تفاصيل مدة عرض حلقات البرنامج منذ أن ـم عرضه في الجزء الأول، إذ إن مدة الحلقة الواحدة تتراوح ما بين 8-15 دقيقة، إذ يقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام، حتى وصل إلى شهر رمضان 1444 هجري- 2023 ميلادي، إ تعرض اليوم الحلقة السادسة من البرنامج.