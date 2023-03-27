مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس حلقة 5 مباشر- اطمأن قلبي الحلقة الخامسة بث مباشر، في كل موسم يذهلنا فاعل الخير الاماراتي غيث، كونه يقدم مساعدات كبيرة لعدد كبيرة من الأسر والعائلات المحتاجة على مستوى الوطن العربي والإسلامي، فتارة تجده في مصر وتارة في الأردن وأخرى في العراق، فهو يتنقل في سبيل نشر السعادة بين الأشد عوزاً، إذ نال شهرته من أعماله على الرغم أنه لا يزال مجهول الهوية ولا أحد يعرفه شكله الحقيقي حتى اللحظة، لأنه في كر مرة يلبس ملابس تُخفي وجهه عن الناس، وتبقى صورة الشخص الذي قُدمت له المساعدة.

برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس حلقة 5 كاملة بث مباشر

برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس حلقة 5 كاملة بث مباشر، في موسمه السادس، وبعد طول انتظار، يبحث الناس عن مشاهدة حلقة غيث أو اطمأن قلبي الذي يجول ويطوف من خلالها دول عدة من العالمين العربي والإسلامي لمساعدة الفقراء والمحتاجين منهم سواء بمعالج مرضاهم أو بناء مدارس أو حفر آبار مياه أو تقديم أموال نقدية لفتح مشروع صغير أو كبير... إلخ، ولشدة البحث عن حلقاته، يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط لمشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 5 كاملة على يوتيوب.

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مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس حلقة 5 كاملة يوتيوب

مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس حلقة 5 كاملة يوتيوب، الملايين من الناس تتابع برنامج اطمأن قلبي منذ موسمه الأول، وبدأ ينال شهرته على مستوى العالم العربي والإسلامي حتى استقطب الملايين من المشاهدين، إذ يخرج غيث رفقة فريقه للوصول إلى الأماكن النائية والأسر الأشد فقرا لمساعدتها حتى تتخطى الفقر الذي يُلازمها منذ سنوات عدة، ولا يخرج من المكان إلا والابتسامة على شفاه تلك الأسر، وهو ما يُسعد المشاهدين الذين يتأثرون بتلك المقاطع المصورة.

قلبي اطمأن حلقة 5 الموسم السادس بث مباشر

قلبي اطمأن حلقة 5 الموسم السادس بث مباشر، في كل حلقة يكون غيث في منطقة مختلفة ويساعد أناس مختلفين، إذ تنشر قنوات ام بي سي اليوم الحلقة الخامسة من برنامج اطمأن قلبي وكذلك يتم نشر الحلقة عبر عدة منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها يوتيوب، لذا تجد أنظار الناس شاخصة أمام شاشات التلفاز لمشاهدة أحداث الحلقات أولا بأول ومنهم من يشاهدها مُعادة بسبب انشغاله لأعمال في أوقات عرضها.