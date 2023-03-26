شاهد برنامج اطمأن قلبي حلقة 4 كاملة بث مباشر رمضان 2023، للموسم السادس على التوالي يستمر غيث الاماراتي بإغاثة الآلاف من الناس في الكثير من الدول، تلك الإغاثات تغير حياتهم درجات للأفضل، وقد تمتد بعد تلك الإغاثة إلى أن تتغير بشكل جذري من سيء إلى أحوال جيدة، لذا ومع الإنسانية الكبيرة في هذا البرنامج فإن الملايين من الناس في الوطن العربي والإسلامي يهتمون بمشاهدة برنامج اطمأن قلبي غيث، وفي هذه المقالة سنعرض لكم الحلقة الرابعة من برنامج اطمأن قلبي مباشرة لكي يشاهدها متابعوه بكل سهولة وعبر رابط مباشر.

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 4 رابط مباشر

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 4 رابط مباشر، استقطب البرنامج الإنساني قاعدة جماهيرية كبيرة على كل المستويات، فهو يقدم المساعدات للأناس المحتاجين فعلا، ويُغير حياتهم للأفضل، فهو يقدم لهم الأعمال والمشاريع الصغيرة والكبيرة ومنح التعليم والعلاج والمأوى وكل ما يلزم وفق متطلبات الأسرى، ففي كل مرة يزور بلدان مختلفة يغيث المتعففين منها، لذا ذاع صيته بين البلاد كلها، لأنه يمشي بين الناس جابراً للخواطر دون أن يرى الناس حتى وجهه وتبقى أعماله هي من تتحدث عنه.

برنامج اطمأن قلبي حلقة 4 الجزء السادس بث مباشر 2023

برنامج اطمأن قلبي حلقة 4 الجزء السادس بث مباشر 2023، على الرغم من مرور خمسة مواسم وبداية الموسم السادس للبرنامج الإنساني الاغاثي الجميل اطمأن قلبي، إلا إن الناس والمشاهدين والمتابعين لم يروا حتى اللحظة وجه غيث الاماراتي، فهو حريص جداً على إخفاء شكله وصوته عن الناس، حتى تكون الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وهو ما يميزه عن الأعمال الأخرى وتجد أن له متابعون يعدون بالملايين من جميع البلدان العربية والإسلامية.

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مشاهدة حلقة 4 برنامج اطمأن قلبي الموسم السادس بث مباشر

مشاهدة حلقة 4 برنامج اطمأن قلبي الموسم السادس بث مباشر، في هذه المقالة ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط مباشر للحلقة الرابعة من برنامج اطمأن قلبي 2023 والذي يقدمه الشاب الاماراتي غيث، الذي يجول ويطوف العالم العربي والإسلامي لمساعدة الناس وحل مشاكلهم وتحويل حياتهم إلى الأفضل، فالبرنامج صنع من أجل اسعاد الناس المحتاجين للمساعدة بغض النظر عن لونهم وبشرتهم، فهو برنامج انساني خاص.