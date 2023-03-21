دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 2023- دعاء 29 رمضان 1444، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يصر المسلمون في جميع بقاع الأرض سواء عند اعتكافهم في المساجد أو في منازلهم أو في أماكن عملهم من العبادة والأدعية التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، فهم يحرصون على استثمار أوقات الشهر الفضيل الذي يحل مرة واحدة كل عام، لأن هذه الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى وينال المسلم أجرها وثوابها أضعافاً مضاعفة.

دعاء يوم 29 رمضان 1444 مكتوب

دعاء يوم 29 رمضان 1444 مكتوب، أدعية رمضان مهمة جدا للمسلمين، كونها الصلة بينهم وبين رب العالمين، إذ بالدعاء تُزال الكربات وهي سبب في الرزق، والشفاء من الأمراض، وحياة البؤس، لذلك يحرص المسلم على الدعاء في شهر رمضان المبارك حتى يحقق الله عز وجل كل ما يرغب به، ويدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية رمضان 1444 هجري، حتى يستفيد منها المسلمين، لأن الدال على الخير كفاعله.

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دعاء 29 رمضان 2023

دعاء 29 رمضان 2023، تمر في الأيام الفردية من شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر من الشهر المبارك لعام 2023 ليلة خير من عبادة وأعمال ألف شهر، إذ يعمل المسلمون جاهدين لأن يحيوا تلك الليلة العظيمة بالعبادات والصلاة وقراءة القرآن الكريم والأدعية والتبرع لوجه تعالى بالأموال والأعمال الصالحة والخيرات، لأن أثار هذه الأعمار تبقى سارية ولا تزول من الله سبحانه وتعالى.

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دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان 1444 بالفيديو

دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان 1444 بالفيديو، ومن الأدعية التي يرددها المسلمون يوم 29 رمضان 2023، "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مُصِيباتِ الدنيا، ومَتِّعْنا بأسماعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث مِنَّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا"، "اللهمَّ يا أكرم الأكرمين نسألك بركتك وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك، نعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام، اللهمَّ اعصمنا من المعاصي والآثام، اشغلنا بخير ما يرضيك عنا، واحمنا من أذى الناس، واشغلنا بك عن همومنا واجعل الآخرة كل همنا".