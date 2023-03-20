دعاء 28 رمضان 2023 مكتوب- أدعية يوم 28 رمضان 1444 pdf، يواصل المسلمون عباداتهم في شهر رمضان المبارك لعام 2023، ومن أهم العبادات في شهر رمضان المبارك بعد أداء الصلوات والفرائض، هو الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، خاصة في شهر الرحمة والمغفرة، لأن أبواب السماء تكون مفتوحة ويستجيب الله سبحانه وتعالى لبعاده الذين يدعونه في شهر رمضان المبارك، لذلك يبحث المسلمون بشدة عن أفضل أدعية شهر رمضان المبارك 1444- 2023 ميلادي.

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دعاء 28 رمضان 2023 mp4، أدعية رمضان الكريم لها فضل كبير وأجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يستوجب على المسلم الإكثار منه وتعويد اللسان عليه لاسيما في أيام شهر رمضان المبارك كونها فرصة عظيمة حتى تُمحى السيئات ويتم استبدالها بحسنات وتتضاعف الأجور والثواب، لذا قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر أدعية شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري، حتى ينال الأجر المضاعف لأن ثواب الأعمال الصالحة تتضاعف في الشهر الفضيل.

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دعاء اليوم الثامن والعشرين 28 من رمضان 2023

دعاء اليوم الثامن والعشرين 28 من رمضان 2023، في نهاية شهر رمضان المبارك تزيد وتتضاعف العبادات والصلوات وقراءة القرآن الكريم، والأدعية لاسيما في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، لأنه شهر رمضان فرصة عظيمة لنيل الاجر والثواب وأن يحقق الله سبحانه وتعالى أمنيات المسلمين من خلال الدعاء والتضرع لله عز وجل، وهو أمر يستمر عليه المسلمون في كل شهر من رمضان المبارك، إذ تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتُصفد الشياطين أيضا.

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📄- دعاء ليلة 28 رمضان 1443 هـ pic.twitter.com/mVFIhV2eUz — هُدْنَا إِلَيْك (@HudnaE) April 28, 2022

دعاء يوم 28 رمضان 1444 مكتوب

دعاء يوم 28 رمضان 1444 مكتوب، ثواب شهر رمضان عظيم جداً، ففيه ليلة عظيمة إحيائها يعتبرخير من ألف شهر، لذلك يحرص المسلم على احياء ليلة القدر وتكثيف الدعاء فيها، أما عن أدعية يوم 28 من رمضان 2023، "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ غَشِّنِي فِيهِ بِالرَّحْمَةِ والتَّوْفِيقِ والْعِصْمَةِ، وطَهِّرْ قَلْبِي مِنْ عَائِبَاتِ التُّهَمَةِ، يَا رؤوفا بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ". وثواب هذا الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيباً وَافِراً لَوْ قِيسَ نَصِيبُهُ بِالدُّنْيَا لَكَانَ مِثْلَهَا أَرْبَعِينَ مَرَّةً".