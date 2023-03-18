دعاء يوم 27 رمضان 2023- دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان 1444، في شهر رمضان المبارك يبحث غالبية المسلمون عن أدعية الشهر الفضيل، حتى يدعون بها في أيام شهر رمضان المبارك حتى يكسبوا أجرها وثوابها لأنه في شهر رمضان المبارك يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء الداعون، حتى إن المسلمين يستقبلون أول أيام الشهر المبارك بالأدعية والابتهالات أملاً في نيل الأجر والثواب ومحو السيئات، فهو فرصة عظيمة للتقرب من الله عز وجل.

دعاء 27 رمضان مكتوب 2023

دعاء 27 رمضان مكتوب 2023، في شهر رمضان المبارك يدخر معظم المسلمون في العالم جهدهم وأوقاتهم في أداء العبادة والصلاة، فهي التي تقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا صلة الوصل بين العبد وربه، لذلك يستغل المسلمون تلك الأيام الفضيلة حتى يكفروا عن ذنوبهم وسيئاتهم ويبدلونها بحسنات وأجر وثواب، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان 2023، وهو ما يدفع فريق تحرير "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لوضع أدعية شهر رمضان المبارك 2023 مكتوبة عبر الموقع.

ادعية السابع والعشرين من رمضان 2023- 1444

ادعية السابع والعشرين من رمضان 2023- 1444، تعتبر الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023 هي فرصة عظيمة للمسلم لأن يكسب الحسنات ويمحو السيئات، خاصة مع إحياء ليلة القدر التي تأتي في الأيام الوترية، لقوله تعالى في كتابه العزيز" فمن شهد منكم الشهر فليصمه" وكذلك أُنزل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، وهو دليل على أهمية شهر رمضان المبارك عند الله سبحانه وتعالى.

دعاء اليوم السابع والعشرين 27 من شهر رمضان 2023

دعاء اليوم السابع والعشرين 27 من شهر رمضان 2023، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ ".، ويكمن ثواب هذا الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وأَرْوَى كُلَّ عَطْشَانَ، وأَكْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ ومُؤْمِنَةٍ كَانُوا فِي الدُّنْيَا".