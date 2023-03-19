دعاء 25 رمضان 2023- دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023 بالصور، يحل علينا شهر رمضان المبارك وتحل خيراته وطاعاته وأجره وثوابه، لذلك يسعى المسلمون في جميع أنحاء المعمورة لأداء سنن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، كما إنهم يحرصون على الدعاء بالأدعية التي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوها في أيام شهر رمضان المبارك، ولأجل نيل الأجر والثواب نحرص على نشر أدعية شهر رمضان المبارك 2023- حتى يدعوها المسلمون جميعا ويحصلون على أجرها وثوابها.

دعاء يوم 25 رمضان 2023

دعاء يوم 25 رمضان 2023، في هذه المقالة سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444- 2023 م، الله سبحانه وتعلى يستجيب دعاء المسلم الصائم في شهر رمضان، لذلك يكثر من الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى حتى يستجب عز وجل لأدعيته ويحقق مبتغاه وأحلامه وأمنياته، لهذا فإنه على جميع المسلمين استغلال أيام شهر رمضان المبارك حتى تحصلوا على أجرها وثوابها.

عن أبي هُريرة -رضي الله عنه- أنّ رسولَ الله ﷺ قال:

«لا تَقَدَّمُوا رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ ولا يَومَينِ، إلَّا رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَومًا، فَليَصُمْهُ».

رواه البخاريّ ومُسلِم واللفظ له#دعاء

ربّنا اغفِر لنا ولِوالِدِينا، وللمؤمنين والمؤمنات

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٢٥ / #شعبان#التقويم_الهجري pic.twitter.com/YKzyg081Ua — مركز الإمام الألباني (@AlalbanyCenter) March 18, 2023

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دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023، في هذا الشهر تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار ويتقرب العبد من الله سبحانه، كما إنه أيامه فرصة ثمينة حتى يتمكن العبد من التكفير عن ذنوبه وسيئاته والمعاصي التي ارتكبها في حياتها من خلال أداء الطاعات والعبادات وقيام الليل وأداء الصلوات والفروض والتراويح واحياء ليلة القدر، وكذلك الأدعية التي تعتبر وسيلة اتصال بين العيد وربه حتى يحقق أمنيته.

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دعاء 25 رمضان 1444 مكتوب

دعاء 25 رمضان 1444 مكتوب، وفي هذه الفقرة سنرفق أدعية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً"، "اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ في الدُّنيا والآخِرةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العَفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنْيايَ وأهْلي ومالي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرتي -وقال عُثمانُ: عَوْراتي- وآمِنْ رَوْعاتي، اللَّهُمَّ احْفَظْني من بيْنِ يَدَيَّ، ومِن خَلْفي، وعن يَميني، وعن شِمالي، ومن فَوقي، وأعوذُ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تَحْتي".