دعاء يوم 26 رمضان 2023- دعاء اليوم السادس والعشرين رمضان 2023، يواظب المسلمون فور حلول شهر رمضان المبارك على ترديد الأدعية وقراءة القرآن الكريم، كما إنهم يركزون بشكل كبير على ختم القرآن الكريم قراءة لأكثر من مرة خلال الشهر العظيم، لأن في هذه الأعمال الصالحة منفعة لمن يؤديها، لذلك لا يدخرون أي جهد من أجل زيادة الطاعات والأعمال الصالحة والأدعية التي هي بمثابة وسيلة تواصل بين العبد وربه، ويقينا من العباد بأن الله سبحانه وتعالى قادر على تحقيق ما يتمنون، خاصة وأن الدعاء في شهر رمضان المبارك مستجاب

بالصور دعاء 26 رمضان 1444-2023

بالصور دعاء 26 رمضان 1444-2023، لشهر رمضان فضائل لا تعد ولا تحصى، عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة"، لذلك فإن المسلم لا يدخر جهدا ويلا وقتاً في تعزيز الأعمال الصالحة وأداء الفروض والسن الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يدعو فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر أدعية شهر رمضان المبارك 2023، وفي هذه المقالة سنخصص نشر دعاء يوم 26 رمضان كاملا مكتوب.

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دعاء 26 رمضان 2023 مكتوب

دعاء 26 رمضان 2023 مكتوب، في العشر الأواخر تتضاعف الأعمال الصالحة ويبدأ الاعتكاف في المساجد وقيام الليل والدعاء ومضاعفة قراءة القرآن الكريم، لأن في العشر الأواخر لاسيما الأيام الفردية "الوترية"، تحل على المسلمين ليلة القدر، التي يحرض المسلمين جميعا على أدائها وإحيائها لفضلها العظيم وأجرها الذي يمحو الذنوب ويزيد الأجور والثواب العظيم، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: "ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر". صدق الله العظيم.

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دعاء 26 رمضان 2023

دعاء 26 رمضان 2023، أهمية سهر رمضان المبارك في هذا الحديث الشريف، فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين"، وسنرفق دعاء يوم 26 من شهر رمضان المبارك، فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: “اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَمُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَمُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ”. كذلك: " “عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِي فِيهِ مَشْكُوراً، وذَنْبِي فِيهِ مَغْفُوراً، وعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، وعَيْبِي فِيهِ مَسْتُوراً، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ".