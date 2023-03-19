دعاء 24 رمضان 2023- دعاء اليوم الـ 24 رمضان 1444- 2023، من المسلمات أن الدعاء له فضل كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، لاسيما المأخوذة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه صحابته وأتباعه، كما إن الأجر والثواب يتضاعف عند الدعاء في شهر رمضان المبارك، لذلك يزيد العباد من أدعيتهم لله سبحانه وتعالى بهدف الرزق ونيل الأجر والثواب والعتق من النار، إضافة إلى تفريج الكرب وشفاء الصدور والمرض من كل داء.

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023، شهر رمضان شهر الخير والمحبة والمودة وزيارة الأرحام والأقارب، ففي هذا الشهر العظيم تزيد الزيارات والتهاني ويتصالح المتخاصمون ويتحابب الناس فيما بينهم، لذلك يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية شهر رمضان المبارك لأهميتها وقدسيتها، مع العلم أنها ليست مخصصة فقط للشهر الفضيل، ففي هذه الفقرة، وصلنا إلى نشر دعاء يوم 24 من شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري.

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دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023، أيام شهر رمضان معدودات، فهي من أحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فمن أداها فإنه كسب الأجر والثواب العظيم، ومن تجنب أداء العبادات فيها، فإن خسر الكثير من الثواب والأجر العظيم، خاصة وأن في هذا الشهر ليلة أفضل من ألف شهر، أي يعني أداءها يعادل نحو 1000 شهر من العبادة والصلاة والدعاء والأجر والثواب، لذلك يكون غالبية المسلمين حريصون على أداء الشهر العظيم.

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دعاء اليوم الرابع والعشرين 24 من رمضان 2023 مكتوب

دعاء اليوم الرابع والعشرين 24 من رمضان 2023 مكتوب، “عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وأَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِيكَ، بِأَنْ أُطِيعَكَ ولَا أَعْصِيَكَ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ"، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذ، اللـهم اني اسألك فيه ما يرضيك، واعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك ولا اعصيك، يا جواد السائلين.