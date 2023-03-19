دعاء 23 رمضان 2023- أدعية يوم 23 رمضان 1444.. دعاء رمضان 2023 بالصور والفيديو

دعاء 23 رمضان 2023- أدعية يوم 23 رمضان 1444- 2023 بالصور والفيديو، قريبا جداً يدخل علينا شهر رمضان المبارك لعام 23- 1444، حيث تفصلنا عن أفضل شهور السنة أياما قلائل، إذ يعتبر هذا الشهر هو شهر الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، إضافة إلى أنه شهر الرحمة والمغفرة والبركات، لاسيما في العشر الأواخر من الشهر المبارك وبالأخص في الأيام الفردية التي تحل علينا فيها ليلة القدر التي تعد أفضل ليلة على الاطلاق لعظمتها وللثواب والأجر الذي يناله كل من يُحييها.

دعاء يوم 23 رمضان 2023

دعاء يوم 23 رمضان 2023، إن شهر رمضان كله خير وبركة ومغفرة، وهو أيضا شهر المغفرة والتوبة والعتق من النيران، كما إن للصائم مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، وللصائم أيضا باب مميز يدخل من خلاله إلى الجنان، وهو باب الريان، لذلك يزيد في هذا الشهر الدعاء خاصة في الأيام والليالي الوترية أملا أن تحل عليهم ليلة القدر، ومن هذا المنطلق قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك 2023.

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دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2023

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2023، ها نحن ندخل في شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري، ونستقبله بالأدعية والاجتهادات، والطاعة والعبادات، إذ يعد شهر رمضان المبارك من الشهور الهجرية تحديدا هو رقم 9 في ترتيب الاشهر الهجرية، وميزه الله سبحانه وتعالى بالكثير من الفضائل، لذلك فإن أيامه كلها خير وبركة ومغفرة وعتق من النار.

من رحاب المسجد الحرام ..



دعاء القنوت للشيخ عبدالرحمن السديس ليلة 23 رمضان .



-pic.twitter.com/fD1ztgqjZw — خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 23, 2022

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دعاء 23 رمضان مكتوب 2023 أفضل ادعية اليوم الثالث والعشرين مستجابة

دعاء 23 رمضان مكتوب 2023 أفضل ادعية اليوم الثالث والعشرين مستجابة، في هذه المقالة وبعد أن بحث الملايين عن دعاء 23 رمضان، قررنا نشره عبر موقعنا الالكتروني: "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وامْتَحِنْ فِيهِ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ "، "اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ".